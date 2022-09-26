Блінкен: У США є план дій, якщо РФ застосує ядерну зброю

У адміністрації президента США Джо Байдена є план, як діяти у разі застосування ядерної зброї Росією.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен у CBS

Деталі: Блінкен відмовився поділитися конкретними відомостями, але зазначив, що "ми дуже чітко говорили з росіянами публічно і приватно, щоб вони припинили базікати про ядерну зброю".

За його словами, невідомо, чи скаже хто-небудь у Кремлі президенту Росії Володимиру Путіну "ні", якщо він вирішить запустити ядерну зброю.

Пряма мова: "Зазвичай немає нікого, у кого була б здатність або бажання говорити правду владі. І частково, я думаю, Росія потрапила в той безлад, у якому вона зараз знаходиться, тому що в системі немає нікого, хто міг би ефективно сказати Путіну, що він чинить неправильно".

Передісторія:

21 вересня президент Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван сказав, що адміністрація Байдена непублічно попередила Кремль про те, що будь-яке застосування ядерної зброї у війні проти України буде мати "катастрофічні наслідки" для Росії.

За даними ЗМІ, у західних столицях продумують плани реагування на випадок, якщо Путін почне реалізовувати свої ядерні погрози щодо України та непублічно надсилають Кремлю попередження про можливі наслідки.