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Блінкен: У США є план дій, якщо РФ застосує ядерну зброю

Анастасія КалатурПонеділок, 26 вересня 2022, 02:40
ФОТО: GETTY

У адміністрації президента США Джо Байдена  є план, як діяти у разі застосування ядерної зброї Росією.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен у CBS

Деталі: Блінкен відмовився поділитися конкретними відомостями, але зазначив, що "ми дуже чітко говорили з росіянами публічно і приватно, щоб вони припинили базікати про ядерну зброю".

За його словами, невідомо, чи скаже хто-небудь у Кремлі президенту Росії Володимиру Путіну "ні", якщо він вирішить запустити ядерну зброю.

Пряма мова: "Зазвичай немає нікого, у кого була б здатність або бажання говорити правду владі. І частково, я думаю, Росія потрапила в той безлад, у якому вона зараз знаходиться, тому що в системі немає нікого, хто міг би ефективно сказати Путіну, що він чинить неправильно".

Передісторія:

  • 21 вересня президент Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.
  • Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван сказав, що адміністрація Байдена непублічно попередила Кремль про те, що будь-яке застосування ядерної зброї у війні проти України буде мати "катастрофічні наслідки" для Росії.
  • За даними ЗМІ, у західних столицях продумують плани реагування на випадок, якщо Путін почне реалізовувати свої ядерні погрози щодо України та непублічно надсилають Кремлю попередження про можливі наслідки.

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Теми: війнаСШАРосіяядерна зброя
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