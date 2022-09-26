Блинкен: У США есть план действий, если РФ применит ядерное оружие

У администрации президента США Джо Байдена есть план, как действовать в случае применения ядерного оружия Россией.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен в CBS

Детали: Блинкен отказался поделиться конкретными сведениями, но отметил, что "мы очень четко говорили с россиянами публично и частно, чтобы они прекратили болтать о ядерном оружии".

По его словам, неизвестно, скажет ли кто-нибудь в Кремле президенту России Владимиру Путину "нет", если он решит запустить ядерное оружие.

Прямая речь: "Обычно нет никого, у кого была бы способность или желание говорить правду власти. И отчасти, я думаю, Россия попала в тот бардак, в котором она сейчас находится, потому что в системе нет никого, кто мог бы эффективно сказать Путину, что он поступает неправильно".

Предыстория:

21 сентября президент Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в РФ снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан сказал, что администрация Байдена непублично предупредила Кремль о том, что любое применение ядерного оружия в войне против Украины будет иметь "катастрофические последствия" для России.

По данным СМИ, в западных столицах продумывают планы реагирования на случай, если Путин начнет реализовывать свои ядерные угрозы в отношении Украины и непублично присылают Кремлю предупреждения о возможных последствиях.