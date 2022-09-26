Махачкала: Поліція затримала понад сотню протестувальників на акціях проти мобілізації

У Махачкалі (столиця Дагестану, РФ) затримали 101 людину на акції проти мобілізації.

Джерело: Незалежна група моніторингу протестів ОВД-Інфо, Reuters

Деталі: Правозахисник "ОВД-Інфо" висловив стурбованість кадрами "дуже жорстких затримань", які з'явилися в Махачкалі.

За оцінками російської служби BBC, на війні з Україною загинув щонайменше 301 військовослужбовець з Дагестану. Це більш ніж у 10 разів більше, ніж кількість загиблих із Москви, населення якої перевищує населення Дагестану приблизно уп’ятеро.

Що передувало: 25 вересня на мітингу в Махачкалі відбулися затримання і зіткнення з поліцією, було чутно постріли.

Нагадаємо:

Вранці 25 вересня жителі села Ендірей у Дагестані перекрили федеральну трасу Хасавюрт-Махачкала, оскільки з села у межах мобілізації призвали 110 осіб. Поліція відкрила стрілянину в повітря, намагаючись розігнати незгодних із мобілізацією.

Глава Дагестану Сергій Меліков заявив, що необхідно виправити помилки, які були на самому початку мобілізації. Він повідомив, що серед мобілізованих, які не відповідають критеріям мобілізації, були студенти і багатодітні батьки з малолітніми дітьми, а також "хлопці, які ніколи в житті не тримали в руках автомат".