Махачкала: Поліція затримала понад сотню протестувальників на акціях проти мобілізації

У Махачкалі (столиця Дагестану, РФ) затримали 101 людину на акції проти мобілізації.

Джерело: Незалежна група моніторингу протестів ОВД-Інфо, Reuters

Деталі: Правозахисник "ОВД-Інфо" висловив стурбованість кадрами "дуже жорстких затримань", які з'явилися в Махачкалі.

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За оцінками російської служби BBC, на війні з Україною загинув щонайменше 301 військовослужбовець з Дагестану. Це більш ніж у 10 разів більше, ніж кількість загиблих із Москви, населення якої перевищує населення Дагестану приблизно уп’ятеро.

Що передувало: 25 вересня на мітингу в Махачкалі відбулися затримання і зіткнення з поліцією, було чутно постріли.

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