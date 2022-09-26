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Махачкала: Поліція затримала понад сотню протестувальників на акціях проти мобілізації

Анастасія КалатурПонеділок, 26 вересня 2022, 03:27
ФОТО: www.chernovik.net

У Махачкалі  (столиця Дагестану, РФ) затримали 101 людину на акції проти мобілізації.

Джерело: Незалежна група моніторингу протестів ОВД-Інфо, Reuters

Деталі: Правозахисник "ОВД-Інфо" висловив стурбованість кадрами "дуже жорстких затримань", які з'явилися в Махачкалі.

За оцінками російської служби BBC, на війні з Україною загинув щонайменше 301 військовослужбовець з Дагестану. Це більш ніж у 10 разів більше, ніж кількість загиблих із Москви, населення якої перевищує населення Дагестану приблизно уп’ятеро.

Що передувало: 25 вересня на мітингу в Махачкалі відбулися затримання і зіткнення з поліцією, було чутно постріли.

Нагадаємо:

  • Вранці 25 вересня жителі села Ендірей у Дагестані перекрили федеральну трасу Хасавюрт-Махачкала, оскільки з села у межах мобілізації призвали 110 осіб. Поліція відкрила стрілянину в повітря,   намагаючись розігнати незгодних із мобілізацією.
  • Глава Дагестану Сергій Меліков заявив, що необхідно виправити помилки, які були на самому початку мобілізації. Він повідомив, що серед мобілізованих, які не відповідають критеріям мобілізації, були студенти і багатодітні батьки з малолітніми дітьми, а також "хлопці, які ніколи в житті не тримали в руках автомат".

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Теми: Росіямобілізація
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