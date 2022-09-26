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Махачкала: Полиция задержала более сотни протестующих на акциях против мобилизации

Анастасия КалатурПонедельник, 26 сентября 2022, 03:27
Махачкала: Полиция задержала более сотни протестующих на акциях против мобилизации
ФОТО: www.chernovik.net

В Махачкале (столица Дагестана, РФ) задержали 101 человека на акции против мобилизации.

Источник: Независимая группа мониторинга протестов ОВД-Инфо, Reuters

Детали: Правозащитник "ОВД-Инфо" выразил обеспокоенность кадрами "очень жестких задержаний", которые появились в Махачкале.

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По оценкам российской службы BBC, на войне с Украиной погиб по меньшей мере 301 военнослужащий из Дагестана. Это более чем в 10 раз больше, чем количество погибших из Москвы, население которой превышает население Дагестана примерно в пять раз.

Что предшествовало: 25 сентября на митинге в Махачкале произошли задержания и столкновения с полицией, были слышны выстрелы.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 25 сентября жители села Эндирей в Дагестане перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала, поскольку из села в рамках мобилизации призвали 110 человек. Полиция открыла стрельбу в воздух, пытаясь разогнать несогласных с мобилизацией.
  • Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что необходимо исправить ошибки, которые были в самом начале мобилизации. Он сообщил, что среди мобилизованных, которые не соответствуют критериям мобилизации, были студенты и многодетные родители с малолетними детьми, а также "ребята, которые никогда в жизни не держали в руках автомат".

Темы: Росcиямобилизация
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