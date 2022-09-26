Махачкала: Полиция задержала более сотни протестующих на акциях против мобилизации

В Махачкале (столица Дагестана, РФ) задержали 101 человека на акции против мобилизации.

Источник: Независимая группа мониторинга протестов ОВД-Инфо, Reuters

Детали: Правозащитник "ОВД-Инфо" выразил обеспокоенность кадрами "очень жестких задержаний", которые появились в Махачкале.

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По оценкам российской службы BBC, на войне с Украиной погиб по меньшей мере 301 военнослужащий из Дагестана. Это более чем в 10 раз больше, чем количество погибших из Москвы, население которой превышает население Дагестана примерно в пять раз.

Что предшествовало: 25 сентября на митинге в Махачкале произошли задержания и столкновения с полицией, были слышны выстрелы.

Напомним:

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