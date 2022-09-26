Обстріли Миколаївщини: окупанти вдарили по промзоні міста та селу Христофорівка

Вночі та вранці окупанти вдарили по промисловій зоні Миколаєва на околиці міста та селу Христофорівка Баштанської громади.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Кіма: "Сьогодні, 26 вересня, з 04:50 ворог наносив удари по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає".

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Деталі: Він додав, що близько 01:00 загарбники обстріляли село Христофорівка Баштанської громади, було пошкоджено понад 15 будинків та школа. Попередньо – без жертв.

Що було раніше: З 1 жовтня в Миколаївській області комендантська година стане на дві години довшою і триватиме з 22:00 до 06:00, також потрібно вимикати світло на цей час.