Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріли Миколаївщини: окупанти вдарили по промзоні міста та селу Христофорівка

Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 вересня 2022, 10:26
Обстріли Миколаївщини: окупанти вдарили по промзоні міста та селу Христофорівка
Фото: Telegram Сєнкевича

Вночі та вранці окупанти вдарили по промисловій зоні Миколаєва на околиці міста та селу Христофорівка Баштанської громади.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Кіма: "Сьогодні, 26 вересня, з 04:50 ворог наносив удари по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає".

Реклама:
 

Деталі: Він додав, що близько 01:00 загарбники обстріляли село Христофорівка Баштанської громади, було пошкоджено понад 15 будинків та школа. Попередньо – без жертв.

 

Що було раніше: З 1 жовтня в Миколаївській області комендантська година стане на дві години довшою і триватиме з 22:00 до 06:00, також потрібно вимикати світло на цей час.

Теми: Миколаївська областьвійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Миколаївська область
Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку
Українців закликають до обачності 23-24 серпня: У нас День Незалежності, а росіяни підступні
"Психічні хвороби" для ухилянтів: на Миколаївщині викрили масштабну схему торгівлі довідками
Останні новини
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
Усі новини...
Реклама: