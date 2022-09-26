Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Обстріли Миколаївщини: окупанти вдарили по промзоні міста та селу Христофорівка

Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 вересня 2022, 10:26
Фото: Telegram Сєнкевича

Вночі та вранці окупанти вдарили по промисловій зоні Миколаєва на околиці міста та селу Христофорівка Баштанської громади.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Кіма: "Сьогодні, 26 вересня, з 04:50 ворог наносив удари по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає".

 

Деталі: Він додав, що близько 01:00 загарбники обстріляли село Христофорівка Баштанської громади, було пошкоджено понад 15 будинків та школа. Попередньо – без жертв.

 

Що було раніше: З 1 жовтня в Миколаївській області комендантська година стане на дві години довшою і триватиме з 22:00 до 06:00, також потрібно вимикати світло на цей час.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Миколаївська областьвійнаУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

оновленоУ Росії відкрили стрілянину в школі: кількість загиблих зросла до 17

Росіяни поцілили ракетою Х-59 в аеропорт Кривого Рогу

Конгрес США попередньо погодив виділення Україні додаткових $12 млрд допомоги

Британія перша запровадила санкції проти РФ через псевдореферендуми

відео, фотоСБУ "розколола" полоненого росіянина, який розстріляв цивільного у Бучі

Тимошенко судиться з МЗС через дипломатичний паспорт

Усі новини...
Миколаївська область
У Миколаєві та області комендантська година з 1 жовтня буде довшою
"Снігурівка – це Україна": переселенці з окупованого міста вийшли на мітинг
Кім показав російський бронеавтомобіль "Тигр", який викупив в окупантів
Останні новини
23:56
фотоНад Одещиною збили 3 іранські дрони – ОК "Південь"
23:50
Наступ росіян на Донеччині увійде в історію як приклад цинічного убивства своїх солдатів – Зеленський
23:32
США готові приймати російських ухилянтів, але в індивідуальному порядку
23:26
Після "Північного потоку-2" раптово знайшлися неполадки і в "Північному потоці-1"
23:03
оновленоУ Росії відкрили стрілянину в школі: кількість загиблих зросла до 17
22:57
30-м послам вручили проєкт спецтрибуналу для покарання Росії – Зеленський
22:50
Польська армія анонсувала курси військової підготовки для всіх охочих
22:49
Економічні новини 26 вересня: американські чипи в іранських "камікадзе", рекордне падіння фунту
22:46
Зеленський розповів, що під час засідання Ставки обговорювали протидію іранським дронам
22:39
Росіяни поцілили ракетою Х-59 в аеропорт Кривого Рогу
Усі новини...