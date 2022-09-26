Обстрелы Николаевщины: оккупанты ударили по промзоне города и селу Христофоровка

Ночью и утром оккупанты ударили по промышленной зоне Николаева на окраине города и селу Христофоровка Баштанской общины.

Источник: председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, городской голова Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Кима: "Сегодня, 26 сентября, с 04:50 враг наносил удары по г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет".

Детали: Он добавил, что около 01:00 захватчики обстреляли село Христофоровка Баштанской общины, было повреждено более 15 домов и школа. Предварительно - без жертв.

Что предшествовало: С 1 октября в Николаевской области комендантский час станет на два часа длиннее и будет длиться с 22:00 до 06:00, также нужно выключать свет на это время.