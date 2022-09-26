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Українці вважають, що військові успіхи – спільний результат України та Заходу

Олена РощінаПонеділок, 26 вересня 2022, 12:28
САУ "Піон", фото Генштабу ЗСУ

Близько 80% українців вважають успіхи української армії спільним результатом дій України та її західних партнерів, половина з них все ж вважають, що внесок українців у досягнення основний.

Джерело: результати телефонного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІСу), проведеного 15-22 вересня

Деталі: У вересні Україна досягла значних успіхів у контрнаступі в Харківській області. Соціологи поцікавилися, як українці оцінюють внесок країн Заходу в це і співвідносять із внеском України. Респонденти могли обрати відповіді від "винятково завдяки діям України та українців" до "винятково завдяки допомозі Заходу", між крайніми варіантами було три проміжних.

Для 80% українців успіхи української армії є спільним досягненням і спільним результатом дій України та українців і підтримки Заходу.

Із них 40% деяку перевага надають Україні й українцям, 36% – у рівній мірі бачать внесок України/українців та Заходу, а 5% деяку перевагу надають Заходу. 

Про винятковий вплив дій України чи українців говорять 10%, а про виняткову роль підтримки Заходу – 3%.

 

У всіх регіонах України абсолютна більшість (77-82%) вважають успіхи української армії спільним результатом дій України/українців та Заходу.

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Заступник виконавчого директора КМІСу Антон Грушецький підсумував, що абсолютна більшість українців бачать підтримку Заходу і вважають перемоги спільними. За його словами, допомога Заходу – "не просто акт "благодійності", а саме участь у спільних історичних звершеннях і перемогах".

Він також відзначив, що 73% українців вірять, що Захід не втомився і хоче перемоги України на прийнятних для неї умовах. 

Грушецький додав, що Росія проводить псевдореферендуми всупереч реальним настроям населення окупованих територій і планує анексувати їх, – тож важливо зберігати і нарощувати підтримку України.

Довідка: 15-22 вересня КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитано 2002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України, крім Криму й ОРДЛО. До вибірки не включалися громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала б 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Через вимкнення окупантами телефонного зв’язку зараз вдалося опитати менше респондентів, що проживають в окупованих населених пунктах (у травні це було 2,5-4%, тепер – 0,3%), зазначає КМІС. 

Соціологи вважають, що хоча погляди респондентів, які проживали в окупації, дещо відрізнялися, загальні тенденції були досить подібні: тобто неможливість зараз опитати таких респондентів істотно не впливає на якість результатів. 

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Теми: соціологіяопитуваннявійнаУкраїна
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