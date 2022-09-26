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Украинцы считают, что военные успехи – общий результат Украины и Запада

Елена РощинаПонедельник, 26 сентября 2022, 12:28
Украинцы считают, что военные успехи – общий результат Украины и Запада
САУ "Пион", фото Генштаба ВСУ

Около 80% украинцев считают успехи украинской армии общим результатом действий Украины и ее западных партнеров, половина из них все же считают, что вклад украинцев в достижение основной.

Источник: результаты телефонного опроса Киевского международного института социологии (КМИСа), проведенного 15-22 сентября

Детали: В сентябре Украина добилась значительных успехов в контрнаступлении в Харьковской области. Социологи поинтересовались, как украинцы оценивают вклад стран Запада в это и соотносят с вкладом Украины. Респонденты могли выбрать ответы от "исключительно благодаря действиям Украины и украинцев" до "исключительно благодаря помощи Запада", между крайними вариантами было три промежуточных.

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Для 80% украинцев успехи украинской армии являются общим достижением и общим результатом действий Украины и украинцев и поддержки Запада.

Из них 40% некоторое преимущество отдают Украине и украинцам, 36% – в равной степени видят вклад Украины/украинцев и Запада, а 5% некоторое предпочтение отдают Западу.

Об исключительном влиянии действий Украины или украинцев говорят 10%, а об исключительной роли поддержки Запада – 3%.

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Во всех регионах Украины абсолютное большинство (77-82%) считают успехи украинской армии общим результатом действий Украины/украинцев и Запада.

 

Заместитель исполнительного директора КМИСа Антон Грушецкий подытожил, что абсолютное большинство украинцев видят поддержку Запада и считают победы общими. По его словам, помощь Запада – "не просто акт "благотворительности", а именно участие в общих исторических свершениях и победах".

Он также отметил, что 73% украинцев верят, что Запад не устал и хочет победы Украины на приемлемых для нее условиях.

Грушецкий добавил, что Россия проводит псевдореферендумы вопреки реальным настроениям населения оккупированных территорий и планирует аннексировать их, поэтому важно сохранять и наращивать поддержку Украины.

Справка: 15-22 сентября КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров опрошены 2002 респондента, проживающие во всех регионах Украины, кроме Крыма и ОРДЛО. В выборку не включались граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года.

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала бы 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Из-за отключения оккупантами телефонной связи сейчас удалось опросить меньше респондентов, проживающих в оккупированных населенных пунктах (в мае это было 2,5-4%, теперь – 0,3%), отмечает КМИС.

Социологи считают, что хотя взгляды респондентов, проживавших в оккупации, несколько отличались, общие тенденции были достаточно схожи: то есть невозможность сейчас опросить таких респондентов не влияет на качество результатов.

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Темы: социологияопросвойнаУкраина
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