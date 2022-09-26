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У Балаклії відновили електроенергію, наступний – Ізюм

Роман ПетренкоПонеділок, 26 вересня 2022, 13:39
У Балаклії відновили електроенергію, наступний – Ізюм
БАЛАКЛІЯ НА ХАРКіВЩИНІ, ФОТО З МІСЦЕВОГО ВИДАННЯ "ОБ'ЄКТИВ"

26 вересня звільнена ЗСУ Балаклія Харківської області отримала електроенергію, далі до живлення під'єднують Ізюм.

Джерело: заступник глави ОП Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Разом з електроенергією з'являються можливості для швидкого повернення адміністративних та банківських послуг, зможе ефективно працювати місцеве самоврядування та всі інші органи, що дотичні до утворення системи життєзабезпечення наших громадян.

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Врешті, люди зможуть жити просто комфортно, забувши про необхідність розпалювання багаття для приготування їжі чи обігріву".

Що передувало:

  • На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині. 
  • 11 вересня ISW повідомляв, що українські сили звільнили понад 3000 кв км території за 5 днів і прорвали російські позиції на глибину до 70 км у деяких місцях. За підрахунком аналітиків, українці за перші дні вересня відвоювали більше території, ніж російські війська захопили з квітня.
  • 12 вересня аналітики Інституту вивчення війни констатували, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області
  • Після того суттєвого просування вперед не відбувалося. Однак 18 вересня управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові від суботи контролюють не лише правий, але й лівий берег річки Оскіл на Харківщині.

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Теми: Харківська областьдеокупаціявійна
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