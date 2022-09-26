У Балаклії відновили електроенергію, наступний – Ізюм

БАЛАКЛІЯ НА ХАРКіВЩИНІ, ФОТО З МІСЦЕВОГО ВИДАННЯ "ОБ'ЄКТИВ"

26 вересня звільнена ЗСУ Балаклія Харківської області отримала електроенергію, далі до живлення під'єднують Ізюм.

Джерело: заступник глави ОП Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Разом з електроенергією з'являються можливості для швидкого повернення адміністративних та банківських послуг, зможе ефективно працювати місцеве самоврядування та всі інші органи, що дотичні до утворення системи життєзабезпечення наших громадян.

Врешті, люди зможуть жити просто комфортно, забувши про необхідність розпалювання багаття для приготування їжі чи обігріву".

Що передувало: