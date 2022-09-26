У Балаклії відновили електроенергію, наступний – Ізюм

БАЛАКЛІЯ НА ХАРКіВЩИНІ, ФОТО З МІСЦЕВОГО ВИДАННЯ "ОБ'ЄКТИВ"

26 вересня звільнена ЗСУ Балаклія Харківської області отримала електроенергію, далі до живлення під'єднують Ізюм.

Джерело: заступник глави ОП Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Разом з електроенергією з'являються можливості для швидкого повернення адміністративних та банківських послуг, зможе ефективно працювати місцеве самоврядування та всі інші органи, що дотичні до утворення системи життєзабезпечення наших громадян.

Реклама:

Врешті, люди зможуть жити просто комфортно, забувши про необхідність розпалювання багаття для приготування їжі чи обігріву".

Що передувало:

На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині.

11 вересня ISW повідомляв, що українські сили звільнили понад 3000 кв км території за 5 днів і прорвали російські позиції на глибину до 70 км у деяких місцях. За підрахунком аналітиків, українці за перші дні вересня відвоювали більше території, ніж російські війська захопили з квітня.

12 вересня аналітики Інституту вивчення війни констатували, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області.

Після того суттєвого просування вперед не відбувалося. Однак 18 вересня управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові від суботи контролюють не лише правий, але й лівий берег річки Оскіл на Харківщині.