В Балаклее восстановили электроэнергию, следующий - Изюм

БАЛАКЛЕЯ НА ХАРЬКОВЩИНЕ, ФОТО ИЗ МЕСТНОГО ИЗДАНИЯ "ОБЪЕКТИВ"

26 сентября освобожденная ВСУ Балаклея Харьковской области получила электроэнергию, далее к питанию подключают Изюм.

Источник: заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Вместе с электроэнергией появляются возможности для быстрого возвращения административных и банковских услуг, сможет эффективно работать местное самоуправление и все другие органы, касающиеся создания системы жизнеобеспечения наших граждан.

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Наконец, люди смогут жить просто комфортно, забыв о необходимости разжигания костра для приготовления пищи или обогрева".

Что предшествовало:

В начале сентября ВСУ начали контрнаступление на Харьковщине.

11 сентября ISW сообщал, что украинские силы освободили более 3000 кв км территории за 5 дней и прорвали российские позиции на глубину до 70 км в некоторых местах. По подсчету аналитиков, украинцы за первые дни сентября отвоевали больше территории, чем российские войска захватили с апреля.

12 сентября аналитики Института изучения войны констатировали, что защитники Украины быстрым темпом отвоевали почти всю территорию Харьковской области.

После этого существенного продвижения вперед не происходило. Однако 18 сентября управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные с субботы контролируют не только правый, но и левый берег реки Оскол на Харьковщине.