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В Балаклее восстановили электроэнергию, следующий - Изюм

Роман ПетренкоПонедельник, 26 сентября 2022, 13:39
В Балаклее восстановили электроэнергию, следующий - Изюм
БАЛАКЛЕЯ НА ХАРЬКОВЩИНЕ, ФОТО ИЗ МЕСТНОГО ИЗДАНИЯ "ОБЪЕКТИВ"

26 сентября освобожденная ВСУ Балаклея Харьковской области получила электроэнергию, далее к питанию подключают Изюм.

Источник: заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Вместе с электроэнергией появляются возможности для быстрого возвращения административных и банковских услуг, сможет эффективно работать местное самоуправление и все другие органы, касающиеся создания системы жизнеобеспечения наших граждан.

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Наконец, люди смогут жить просто комфортно, забыв о необходимости разжигания костра для приготовления пищи или обогрева".

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Темы: Харьковская областьдеоккупациявойна
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