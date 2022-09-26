В Балаклее восстановили электроэнергию, следующий - Изюм

БАЛАКЛЕЯ НА ХАРЬКОВЩИНЕ, ФОТО ИЗ МЕСТНОГО ИЗДАНИЯ "ОБЪЕКТИВ"

26 сентября освобожденная ВСУ Балаклея Харьковской области получила электроэнергию, далее к питанию подключают Изюм.

Источник: заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Вместе с электроэнергией появляются возможности для быстрого возвращения административных и банковских услуг, сможет эффективно работать местное самоуправление и все другие органы, касающиеся создания системы жизнеобеспечения наших граждан.

Наконец, люди смогут жить просто комфортно, забыв о необходимости разжигания костра для приготовления пищи или обогрева".

Что предшествовало: