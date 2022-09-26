В Балаклее восстановили электроэнергию, следующий - Изюм
Понедельник, 26 сентября 2022, 13:39
26 сентября освобожденная ВСУ Балаклея Харьковской области получила электроэнергию, далее к питанию подключают Изюм.
Источник: заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь Тимошенко: "Вместе с электроэнергией появляются возможности для быстрого возвращения административных и банковских услуг, сможет эффективно работать местное самоуправление и все другие органы, касающиеся создания системы жизнеобеспечения наших граждан.
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Наконец, люди смогут жить просто комфортно, забыв о необходимости разжигания костра для приготовления пищи или обогрева".
Что предшествовало:
- В начале сентября ВСУ начали контрнаступление на Харьковщине.
- 11 сентября ISW сообщал, что украинские силы освободили более 3000 кв км территории за 5 дней и прорвали российские позиции на глубину до 70 км в некоторых местах. По подсчету аналитиков, украинцы за первые дни сентября отвоевали больше территории, чем российские войска захватили с апреля.
- 12 сентября аналитики Института изучения войны констатировали, что защитники Украины быстрым темпом отвоевали почти всю территорию Харьковской области.
- После этого существенного продвижения вперед не происходило. Однако 18 сентября управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные с субботы контролируют не только правый, но и левый берег реки Оскол на Харьковщине.
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