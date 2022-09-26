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ФСБ відправила БТР на кордон із Грузією: стежитимуть, щоб не втекли резервісти

Роман ПетренкоПонеділок, 26 вересня 2022, 14:30
бтр фсб "Фалькатус", фото ілюстративне

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про виїзд бронетранспортера до прикордонного пункту на кордоні з Грузією.

Джерело: РБК з посиланням на прикордонний пункт у Північній Осетії

Деталі: ФСБ відправила БТР на кордон із Грузією і стежитимуть за тим, щоб резервісти не виїхали за кордон нібито "без оформлення прикордонних формальностей".

Дослівно: "БТР туди рухається, але він рухається не для виставлення блок-посту, це, грубо кажучи, резерв на всякий непередбачений випадок, якщо резервісти захочуть прорвати пункт пропуску та без оформлення будь-яких прикордонних формальностей покинути країну.

Тільки з цією метою. Жодних блок-постів виставлятися не буде... КПП працює в штатному режимі, жодних обмежень щодо виїзду громадян чоловічої статі призовного віку не вводили".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що у Кремлі обговорюють можливість введення воєнного стану і заборони виїзду чоловіків за кордон.

Чоловікам мобілізаційного віку після "референдумів" заборонять виїжджати з Росії, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на співрозмовників у владі.

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Теми: ФСБРосіяГрузіямобілізація
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