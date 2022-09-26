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ФСБ отправила БТР на границу с Грузией: будут следить, чтобы не сбежали резервисты

Роман ПетренкоПонедельник, 26 сентября 2022, 14:30
бтр фсб "Фалькатус", фото иллюстративное

Федеральна служба безопасности России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту на границе с Грузией.

Источник: РБК со ссылкой на пограничный пункт в Северной Осетии

Детали: ФСБ отпправила БТР на границу с Грузией и будут следить за тем, чтобы резервисты не выехали за границу якобы "без оформления пограничных формальностей".

Дословно: "БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну.

Только с этой целью. Никаких блок-постов выставляться не будет… КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились".

Напомним: Раньше сообщалось, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу

Мужчинам мобилизационного возраста после "референдумов" запретят выезжать из России, сообщают российские СМИ со ссылкой на собеседников у власти.

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Темы: ФСБРосcияГрузиямобилизация
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