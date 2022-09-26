"Time" присвятив номер Залужному, який готується до довгої боротьби

Видання "Time" присвятило обкладинку й розлогий матеріал головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному, який висловив думку, що проміжні перемоги України будуть лише передишкою в боротьбі.

Джерело: сайт і Facebook-сторінка видання "Time"

Деталі: Видання зазначає, що Валерій Залужний – один із багатьох українців, відповідальних за мужність і прогрес української армії, але він став другим "обличчям війни" після президента Володимира Зеленського і може зіграти визначну роль в історії цієї війни. Відзначаючи популярність головнокомандувача ЗСУ, "Time" розповідає його історію.

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Валерій Залужний, даючи інтерв'ю "Time" у червні, зізнався, що в липні 2021 року пропозиція очолити Збройні сили України приголомшила його. Тоді росіяни підтягнули до кордону танки, а американці попередили, що Україна може зіткнутися з повномасштабним нападом незабаром.

"Я часто озирався назад і запитував себе: як я потрапив у це?", – сказав Залужний майже рік по тому.

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"Time" зазначає, що, загартований роками боротьби з Росією на східному фронті, Залужний належить до нового покоління українських лідерів, які навчилися бути гнучкими та делегувати рішення командирам на місцях. Його наполеглива підготовка напередодні вторгнення та розумна тактика бою на ранніх етапах війни допомогли нації відбити натиск росіян, пише видання.

На відміну від Зеленського, який скептично ставився до звітів розвідки про неминучість масового російського вторгнення, Залужний вважав це питанням часу, тож із приходом на високу посаду почав впроваджувати зміни, щоб офіцери мали право відкривати вогонь у відповідь без дозволу старшого командування.

"Нам потрібно було збити їхнє бажання атакувати. Нам також потрібно було показати зуби (росіянам – ред.)", – каже Залужний.

На початку лютого Залужний вимагав від командирів серйозного ставлення до військових навчань.

"Запах війни не можна переплутати – і він уже відчувався в повітрі… Я боявся, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам потрібно було, щоб супротивник думав, що ми всі розгорнуті на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимося телевізор і публікуємо дописи у Facebook", – розповів головнокомандувач.

Коли вранці 24 лютого почалося вторгнення, генерал мав дві стратегічні цілі щодо захисту України.

"Ми не могли допустити падіння Києва. І на всіх інших векторах нам довелося пролити їхню кров, навіть якщо в деяких місцях це вимагало втрати території", – заявив Залужний.

Метою було дозволити росіянам просунутися, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу. На шостий день вторгнення Залужний дійшов висновку, що це працює. Росіяни не змогли взяти аеропорти навколо Києва і просунулися достатньо глибоко, щоб почати напружувати лінії постачання, залишаючи їх відкритими, пише "Time".

Залужного здивувало, що, зіткнувшись із опором і проблемами в постачанні, ворог не відступав і не переходив до іншого підходу. "Вони просто загнали своїх солдатів на бійню. Вони вибрали сценарій, який найбільше влаштовував мене", – розповів Залужний.

"Будемо боротися до останньої краплі крові", – говорив він "Time".

Найбільшим успіхом Києва з початку повномасштабної війни став блискавичний контрнаступ на північному сході України на початку вересня, який приголомшив російські війська. Його чекали на Херсонщині, але він став несподіваним на Харківщині. На думку "Time", саме на цей успіх відповів "частковою мобілізацією" Володимир Путін.

Проте операції на півдні України просуваються повільно. З наближенням зими Київ має бути обережним, щоб не перенапружити свої сили.

Зі свого боку, Залужний готується до довгої і кривавої боротьби.

"Знаючи те, що я знаю про росіян із перших вуст, наша перемога не буде остаточною. Наша перемога дасть можливість перевести подих і підготуватися до наступної війни", – сказав він Time.

Нагадаємо: У травні президент України Володимир Зеленський вдруге потрапив на обкладинку Time, а в липні журнал присвятив матеріал його дружині Олені.