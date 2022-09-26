"Time" посвятил номер Залужному, который готовится к длительной борьбе

Издание "Time" посвятило обложку и обширный материал главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, который выразил мнение, что промежуточные победы Украины будут лишь передышкой в ​​борьбе.

Источник: сайт и Facebook-страница издания "Time"

Детали: Издание отмечает, что Валерий Залужный – один из многих украинцев, ответственных за мужество и прогресс украинской армии, но он стал вторым "лицом войны" после президента Владимира Зеленского и может сыграть выдающуюся роль в истории этой войны. Отмечая популярность главнокомандующего ВСУ, издание рассказывает его историю.

Валерий Залужный, давая интервью "Time" в июне, признался, что в июле 2021 года предложение возглавить Вооруженные силы Украины ошеломило его. Тогда россияне подтянули к границе танки, а американцы предупредили, что Украина может столкнуться с полномасштабным нападением в скором времени.

"Я часто оглядывался назад и спрашивал себя: как я попал в это?", – сказал Залужный почти год спустя.

"Time" отмечает, что, закаленный годами борьбы с Россией на восточном фронте, Залужный принадлежит к новому поколению украинских лидеров, которые научились быть гибкими и делегировать решения командирам на местах. Его упорная подготовка в преддверии вторжения и разумная тактика боя на ранних этапах войны помогли нации отразить натиск россиян, пишет издание.

ВИДЕО ДНЯ

В отличие от Зеленского, который скептически относился к отчетам разведки о неизбежности массового российского вторжения, Залужный считал это вопросом времени, так что с приходом на высокую должность начал внедрять изменения, чтобы офицеры имели право открывать ответный огонь без разрешения старшего командования.

"Нам нужно было сбить их желание атаковать. Нам тоже нужно было показать зубы (россиянам – ред.)", – говорит Залужный.

В начале февраля Залужный требовал от командиров серьезного отношения к военным учениям.

"Запах войны нельзя перепутать – и он уже витал в воздухе… Я боялся, что мы потеряем элемент неожиданности. Нам нужно было, чтобы противник думал, что мы все развернуты на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и публикуем сообщения в Facebook", – рассказал главнокомандующий.

Когда утром 24 февраля началось вторжение, у генерала были две стратегические цели по защите Украины.

"Мы не могли допустить падения Киева. И на всех векторах нам пришлось пролить их кровь, даже если в некоторых местах это требовало потери территории", – заявил Залужный.

Целью было позволить россиянам продвинуться, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу. На шестой день вторжения Залужный пришел к выводу, что это работает. Россияне не смогли взять аэропорты вокруг Киева и продвинулись достаточно глубоко, чтобы начать напрягать линии снабжения, оставляя их открытыми, пишет "Time".

Залужного удивило, что, столкнувшись с сопротивлением и проблемами в снабжении, враг не отступал и не переходил к другому подходу. "Они просто загнали своих солдат на бойню. Они выбрали наиболее сценарий, который больше всего меня устраивал", – рассказал Залужный.

"Будем бороться до последней капли крови", – говорил он "Time".

Самым большим успехом Киева с начала полномасштабной войны стало молниеносное контрнаступление на северо-востоке Украины в начале сентября, ошеломившее российские войска. Его ждали в Херсонской области, но он стал неожиданным в Харьковской области. По мнению "Time", именно на этот успех ответил "частичной мобилизацией" Владимир Путин.

Однако операции на юге Украины продвигаются медленно. С приближением зимы Киев должен быть осторожен, чтобы не перенапрячь свои силы.

Со своей стороны, Залужный готовится к долгой и кровавой борьбе.

"Зная то, что я знаю о россиянах из первых уст, наша победа не будет окончательной. Наша победа позволит перевести дыхание и подготовиться к следующей войне", – сказал он "Time".

Напомним: В мае президент Украины Владимир Зеленский второй раз попал на обложку в Time, а в июле журнал посвятил материал его супруге Елене.