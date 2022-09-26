На Кавказі знову почалися протести проти мобілізації

В Дагестані і Кабардино-Балкарії люди знову вийшли протестувати проти російської мобілізації.

Джерело: "Кавказ Реалії"

Деталі: У Махачкалі та Хасав’юрті сотні людей вийшли на акцію протесту проти мобілізації чоловіків на війну з Україною. У Махачкалі зібралося найбільше – кілька сотень людей.

Також повідомляється, що відбулася масова бійка протестувальників із поліцейськими. Кілька десятків протестуючих затримали.

У мітингу у Хасавюрті беруть участь близько ста людей. Такм також відбулися жорсткі затримання.

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Акція протесту розпочалася і в Нальчику (столиці Кабардино-Балкарії). До мітингувальників вийшли місцеві чиновники. Вони відмовилися відповідати на запитання, скільки людей буде мобілізовано із республіки.

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