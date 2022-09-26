Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Кавказі знову почалися протести проти мобілізації

"Українська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 17:44
На Кавказі знову почалися протести проти мобілізації
скріншот

В Дагестані і Кабардино-Балкарії люди знову вийшли протестувати проти російської мобілізації.  

Джерело: "Кавказ Реалії"

Деталі: У Махачкалі та Хасав’юрті сотні людей вийшли на акцію протесту проти мобілізації чоловіків на війну з Україною. У Махачкалі зібралося найбільше – кілька сотень людей.

Реклама:

Також повідомляється, що відбулася масова бійка протестувальників із поліцейськими. Кілька десятків протестуючих затримали.

У мітингу у Хасавюрті беруть участь близько ста людей. Такм також відбулися жорсткі затримання.

ВІДЕО ДНЯ

Акція протесту розпочалася і в Нальчику (столиці Кабардино-Балкарії). До мітингувальників вийшли місцеві чиновники. Вони відмовилися відповідати на запитання, скільки людей буде мобілізовано із республіки.

Передісторія:

  • 25 вересня у Махачкалі уже відбувалися протести із масовими затриманнями і сутичками.
  • У неділю протестувальники проти мобілізації перекривали трасу Хасавюрт-Махачкала біля села Ендірей, а поліція стріляла в повітря, намагаючись розігнати незгодних із мобілізацією.

Теми: Росіямобілізаціямітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Росія
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
Останні новини
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
Усі новини...
Реклама: