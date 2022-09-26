На Кавказе снова начались митинги против мобилизации

В Дагестане и Кабардино-Балкарии люди снова вышли протестовать против российской мобилизации.

Источник: "Кавказ Реалии"

Детали: В Махачкале и Хасавюрте сотни людей вышли на акцию протеста против мобилизации мужчин на войну из Украины. В Махачкале собралось больше всего – несколько сотен человек.

Также сообщается, что произошла массовая драка протестующих с полицейскими. Несколько десятков протестующих задержали.

В митинге в Хасавюрте принимают участие около ста человек. Так же произошли жесткие задержания.

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Акция протеста началась и в Нальчике (столице Кабардино-Балкарии). К митингующим вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопрос, сколько людей будет мобилизовано из республики.

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