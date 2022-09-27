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ЗСУ знищили російську баржу і три "Панцирі" — Командування

Анастасія КалатурВівторок, 27 вересня 2022, 02:13
ЗСУ знищили російську баржу і три Панцирі — Командування
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили ворожу баржу біля Херсона та ліквідували три комплекси "Панцир-С1".

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ще одну баржу в районі Херсона в окупантів відмінусовано разом з надією налагодити сполучення між берегами Дніпра.

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Вогневий контроль проведено й по позиціях протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці".

Деталі: В Херсонському і Бериславському районах ЗСУ уразили чотири осередки ворожого озброєння та техніки й чотири склади з боєприпасами.

Втрати ворога:

ВІДЕО ДНЯ
  • 77 росіян;
  • шість танків;
  • п’ять гаубиць, в тому числі самохідна "Мста-С", 
  • три зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1";
  • 14 одиниць авто-бронетехніки.

Також в Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотник "Орлан-10".

Загалом наша авіація завдала 10 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 250 вогневих завдань.

Нагадаємо:  26 вересня російські окупанти атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе, але українські сили ППО збили усі ворожі безпілотники.

Теми: війнаРосія
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