ЗСУ знищили російську баржу і три "Панцирі" — Командування

ЗСУ знищили ворожу баржу біля Херсона та ліквідували три комплекси "Панцир-С1".

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ще одну баржу в районі Херсона в окупантів відмінусовано разом з надією налагодити сполучення між берегами Дніпра.

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Вогневий контроль проведено й по позиціях протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці".

Деталі: В Херсонському і Бериславському районах ЗСУ уразили чотири осередки ворожого озброєння та техніки й чотири склади з боєприпасами.

Втрати ворога:

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77 росіян;

шість танків;

п’ять гаубиць, в тому числі самохідна "Мста-С",

три зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1";

14 одиниць авто-бронетехніки.

Також в Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотник "Орлан-10".

Загалом наша авіація завдала 10 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 250 вогневих завдань.

Нагадаємо: 26 вересня російські окупанти атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе, але українські сили ППО збили усі ворожі безпілотники.