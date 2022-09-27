ЗСУ знищили російську баржу і три "Панцирі" — Командування
ЗСУ знищили ворожу баржу біля Херсона та ліквідували три комплекси "Панцир-С1".
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "Ще одну баржу в районі Херсона в окупантів відмінусовано разом з надією налагодити сполучення між берегами Дніпра.
Вогневий контроль проведено й по позиціях протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці".
Деталі: В Херсонському і Бериславському районах ЗСУ уразили чотири осередки ворожого озброєння та техніки й чотири склади з боєприпасами.
Втрати ворога:
- 77 росіян;
- шість танків;
- п’ять гаубиць, в тому числі самохідна "Мста-С",
- три зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1";
- 14 одиниць авто-бронетехніки.
Також в Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотник "Орлан-10".
Загалом наша авіація завдала 10 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 250 вогневих завдань.
Нагадаємо: 26 вересня російські окупанти атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе, але українські сили ППО збили усі ворожі безпілотники.