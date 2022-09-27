ВСУ уничтожили российскую баржу и три "Панциря" — Командование
ВСУ уничтожили вражескую баржу возле Херсона и ликвидировали три комплекса "Панцирь-С1".
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Еще одну баржу в районе Херсона у оккупантов отминусовано вместе с надеждой наладить сообщение между берегами Днепра.
Огневой контроль проведен и по позициям противовоздушной обороны, и по попыткам оккупантов восстановить пропускные способности моста в Новой Каховке".
Детали: В Херсонском и Бериславском районах ВСУ поразили четыре очага вражеского вооружения и техники и четыре склада с боеприпасами.
Потери врага:
- 77 россиян;
- шесть танков;
- пять гаубиц, в том числе самоходная "Мста-С",
- три зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1";
- 14 единиц авто-бронетехники.
Также в Баштанском районе Николаевщины уничтожен вражеский беспилотник "Орлан-10".
В целом наша авиация нанесла 10 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали 250 огневых задач.
Напомним: 26 сентября российские оккупанты атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе, но украинские силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.