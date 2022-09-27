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ВСУ уничтожили российскую баржу и три "Панциря" — Командование

Анастасия КалатурВторник, 27 сентября 2022, 02:13
ВСУ уничтожили российскую баржу и три Панциря — Командование
ФОТО: GETTY

ВСУ уничтожили вражескую баржу возле Херсона и ликвидировали три комплекса "Панцирь-С1".

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Еще одну баржу в районе Херсона у оккупантов отминусовано вместе с надеждой наладить сообщение между берегами Днепра.

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Огневой контроль проведен и по позициям противовоздушной обороны, и по попыткам оккупантов восстановить пропускные способности моста в Новой Каховке".

Детали: В Херсонском и Бериславском районах ВСУ поразили четыре очага вражеского вооружения и техники и четыре склада с боеприпасами.

Потери врага:

ВИДЕО ДНЯ
  • 77 россиян;
  • шесть танков;
  • пять гаубиц, в том числе самоходная "Мста-С", 
  • три зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1";
  • 14 единиц авто-бронетехники.

Также в Баштанском районе Николаевщины уничтожен вражеский беспилотник "Орлан-10".

В целом наша авиация нанесла 10 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали 250 огневых задач.

Напомним:  26 сентября российские оккупанты атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе, но украинские силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.

Темы: войнаРосcия
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