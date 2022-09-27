ВСУ утром уничтожили все иранские беспилотники, которые атаковали Николаевскую область

Противовоздушная оборона ВМС ВСУ утром 27 сентября уничтожила три иранских беспилотника-камикадзе "Shahed-136" в небе над Николаевской областью.

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram

Дословно: "Около 8 часов утра противовоздушной обороной Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожено три из трех беспилотников-камикадзе "Shahed-136", которые атаковали Николаевскую область".

Детали: Вооруженные силы добавили, что приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе и ищут эффективные методы противодействия барражирующим боеприпасам.

Исправлено: Ранее Воздушные силы сообщили, что утром 27 сентября уничтожены беспилотники, которые атаковали Одесскую, а не Николаевскую область.

Что этому предшествовало:

Российские войска в ночь на 27 сентября ударили по центру Николаева, в результате чего поврежден ряд гражданских объектов в центре города: дома, магазины, сеть водопровода.

Российские оккупанты вечером 26 сентября атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе, но украинские силы ПВО сбили вражеские беспилотники.