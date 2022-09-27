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Казахстан повертатиме Кремлю розшукуваних росіян-ухилянтів

Роман ПетренкоВівторок, 27 вересня 2022, 11:50
ПРИМУСОВА МОБІЛІЗАЦІЯ, ФОТО REUTERS

Міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов заявив, що влада буде змушена видавати Росії розшукуваних за ухилення від мобілізації громадян у разі оголошення їх у міжнародний розшук.

Джерело: Ахметжанов, якого цитує "Медуза", "Медиазона"

Пряма мова Ахметжанова: "У нас із Росією є договірні відносини з надання правової допомоги, з обміну засуджених і з екстрадиції злочинців.

Найголовніший принцип тут - і в нас, і в Росії - це було кримінально каране діяння.

Крім того, у разі... оголошення його в розшук, ми будемо встановлювати і видавати цих осіб у порядку екстрадиції до Росії".

Деталі: МВС Казахстану повідомляє, що з моменту оголошення мобілізації в Росії 21 вересня в Казахстан в'їхало близько 98 тисяч росіян.

За цей самий період із Казахстану виїхали 64 234 громадянина Росії, але куди - не повідомляють.

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Тим часом влада Казахстану запланувала переговори з Росією "на тлі масового прибуття в республіку громадян РФ".

За словами президента Касим-Жомарта Токаєва, у ситуації, що склалася, громадяни Казахстану зобов'язані "проявити людяність, терпіння й організованість".

Що було раніше

  • Раніше повідомлялося, що у Кремлі обговорюють можливість введення воєнного стану і заборони виїзду чоловіків за кордон.
  • Чоловікам мобілізаційного віку після "референдумів" заборонять виїжджати з Росії, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на співрозмовників у владі.

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Теми: КазахстанРосіямобілізаціявійна
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