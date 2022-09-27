Казахстан будет выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан
Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что власти будут вынуждены выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в международный розыск.
Источник: Ахметжанов, которого цитирует "Медуза", "Медиазона"
Прямая речь Ахметжанова: "У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников.
Самый главный принцип здесь — и у нас, и в России — это было уголовно наказуемое деяние.
Кроме того, в случае... объявления его в розыск, мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Россию".
Детали: МВД Казахстана сообщает, что с момента объявления мобилизации в России 21 сентября в Казахстан въехало порядка 98 тысяч россиян.
За этот же период из Казахстана выехали 64 234 гражданина России, но куда – не сообщается.
Тем временем власти Казахстана запланировали переговоры с Россией "на фоне массового прибытия в республику граждан РФ".
По словам президента Касым-Жомарта Токаева, в сложившейся ситуации граждане Казахстана обязаны "проявить человечность, терпение и организованность".
Что предшествовало:
- Ранее сообщалось, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу
- Мужчинам мобилизационного возраста после "референдумов" запретят выезжать из России, сообщают российские СМИ со ссылкой на собеседников у власти.