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Казахстан будет выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан

Роман ПетренкоВторник, 27 сентября 2022, 11:50
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ, ФОТО REUTERS

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что власти будут вынуждены выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в международный розыск.

Источник: Ахметжанов, которого цитирует "Медуза", "Медиазона"

Прямая речь Ахметжанова: "У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников.

Самый главный принцип здесь — и у нас, и в России — это было уголовно наказуемое деяние.

Кроме того, в случае... объявления его в розыск, мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Россию".

Детали: МВД Казахстана сообщает, что с момента объявления мобилизации в России 21 сентября в Казахстан въехало порядка 98 тысяч россиян.

За этот же период из Казахстана выехали 64 234 гражданина России, но куда – не сообщается.

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Тем временем власти Казахстана запланировали переговоры с Россией "на фоне массового прибытия в республику граждан РФ".

По словам президента Касым-Жомарта Токаева, в сложившейся ситуации граждане Казахстана обязаны "проявить человечность, терпение и организованность".

Что предшествовало:

  • Ранее сообщалось, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу
  • Мужчинам мобилизационного возраста после "референдумов" запретят выезжать из России, сообщают российские СМИ со ссылкой на собеседников у власти.

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Темы: КазахстанРосcиямобилизациявойна
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