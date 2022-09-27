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Казахстан будет выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан

Роман ПетренкоВторник, 27 сентября 2022, 11:50
Казахстан будет выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ, ФОТО REUTERS

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что власти будут вынуждены выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в международный розыск.

Источник: Ахметжанов, которого цитирует "Медуза", "Медиазона"

Прямая речь Ахметжанова: "У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников.

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Самый главный принцип здесь — и у нас, и в России — это было уголовно наказуемое деяние.

Кроме того, в случае... объявления его в розыск, мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Россию".

Детали: МВД Казахстана сообщает, что с момента объявления мобилизации в России 21 сентября в Казахстан въехало порядка 98 тысяч россиян.

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За этот же период из Казахстана выехали 64 234 гражданина России, но куда – не сообщается.

Тем временем власти Казахстана запланировали переговоры с Россией "на фоне массового прибытия в республику граждан РФ".

По словам президента Касым-Жомарта Токаева, в сложившейся ситуации граждане Казахстана обязаны "проявить человечность, терпение и организованность".

Что предшествовало:

  • Ранее сообщалось, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу
  • Мужчинам мобилизационного возраста после "референдумов" запретят выезжать из России, сообщают российские СМИ со ссылкой на собеседников у власти.

Темы: КазахстанРосcиямобилизациявойна
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