В Україну приїхали французькі слідчі: працюватимуть в Ізюмі
Вівторок, 27 вересня 2022, 13:12
В Україну приїхали французькі слідчі, які допоможуть розслідувати злочини російських окупантів в Ізюмському районі на Харківщині.
Джерело: МЗС Франції у Twitter
Дослівно МЗС Франції: "Експерти Інститут кримінальних досліджень Національної жандармерії щойно прибули в Україну. Міністр закордонних справ Катрін Колонна представила їх генеральному прокурору Андрію Костіну. З завтрашнього дня вони працюватимуть в рамках розслідування злочинів в Ізюмі".
Деталі: Відомство підкреслило, що "Франція стоїть поруч з Україною у боротьбі з безкарністю".
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Передісторія:
- 27 вересня до Києва приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.
- Раніше Катрін Колонна оголосила, що її країна відправить до України місію підтримки для слідчих, які розслідують скоєні в Ізюмі Харківської області воєнні злочини.
- 23 вересня у звільненому місті Ізюм Харківської області закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких є діти.
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