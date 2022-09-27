В Україну приїхали французькі слідчі: працюватимуть в Ізюмі

В Україну приїхали французькі слідчі, які допоможуть розслідувати злочини російських окупантів в Ізюмському районі на Харківщині.

Джерело: МЗС Франції у Twitter

Дослівно МЗС Франції: "Експерти Інститут кримінальних досліджень Національної жандармерії щойно прибули в Україну. Міністр закордонних справ Катрін Колонна представила їх генеральному прокурору Андрію Костіну. З завтрашнього дня вони працюватимуть в рамках розслідування злочинів в Ізюмі".

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Деталі: Відомство підкреслило, що "Франція стоїть поруч з Україною у боротьбі з безкарністю".

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