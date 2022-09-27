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В Украину приехали французские следователи: будут работать в Изюме

Ирина БалачукВторник, 27 сентября 2022, 13:12
В Украину приехали французские следователи: будут работать в Изюме
Французские следователи. Фото twitter.com/francediplo

В Украину приехали французские следователи, которые помогут расследовать преступления российских оккупантов в Изюмском районе Харьковской области.

Источник: МИД Франции в Twitter

Дословно МИД Франции: "Эксперты Института уголовных исследований Национальной жандармерии только что прибыли в Украину. Министр иностранных дел Катрин Колонна представила их генеральному прокурору Андрею Костину. С завтрашнего дня они будут работать в рамках расследования преступлений в Изюме".

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Детали: Ведомство подчеркнуло, что "Франция стоит рядом с Украиной в борьбе с безнаказанностью".

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Темы: ФранцияУкраинаИзюм
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