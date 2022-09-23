В Ізюмі закінчили ексгумацію – підняли 447 тіл, серед них багато жінок, є діти
23 вересня у звільненому місті Ізюм Харківської області закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких є діти.
Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram, перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв на брифінгу в Military Media Center 23 вересня, голова Національної поліція України Ігор Клименко у Facebook
Пряма мова Клименка: "Ексгумація тіл із місця масового поховання в Ізюмі завершена. Роботи тривали тиждень безперервно. Із могил дістали 447 тіл загиблих. З них 215 жінок, 194 чоловіка, 5 дітей, а також 22 військовослужбовця. Крім того, виявили рештки 11 осіб, стать яких наразі неможливо визначити".
Деталі: За словами Синєгубова, більшість загиблих мають ознаки насильницької смерті, а 30 – сліди катувань. Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з поламаними кінцівками та з вогнепальними пораненнями. У декількох чоловіків ампутовані геніталії.
Пантелеєв повідомив, що на момент його доповіді було піднято із землі 427 тіл загиблих. З них 202 – це тіла жінок, 189 – тіла чоловік, 5 – дітей.
Він додав, що 11 тіл були настільки знівечені, що поліція навіть не може наразі встановити їх стать – цим займатимуться судово-медичні експерти.
Точну причину загибелі кожного громадянина, за словами Пантелеєва, встановлюватимуть у результаті додаткових експертних досліджень.
Синєгубов заявив, що також будуть з'ясовані обставини загибелі кожної людини, щоб "їхні рідні і близькі дізналися правду, а вбивці були покарані".
Він додав, що, на жаль, таке масове поховання не єдине в Ізюмі – уже знайшли щонайменше ще 3 таких місця в цьому районі, також є поховання і в інших звільнених містах Харківщини.
За словами Пантелеєва, станом на 23 вересня на деокупованій території Харківської області поліція виявила загалом більше 460 тіл загиблих українців. Наразі встановлено особи більше третини з них, робота з ідентифікації загиблих триває.
Він також додав, що вже призначено більше тисячі кримінальних досліджень та експертиз, які допоможуть встановити причини загибелі, а також можливих убивць українців.
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Передісторія:
- Російські війська втекли з Ізюма 10 вересня, залишивши чимало військової техніки.
- 15 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що після деокупації Ізюма Харківської області у місті виявили поховання людей.
- На 19 вересня зі стихійного кладовища в Ізюмі ексгумували 146 тіл загиблих. Серед них є жінки та діти. Людей росіяни катували у відділку поліції та інших місцях.
- Правоохоронці знаходять серед похованих тіла чоловіків зі зв’язаними руками, переломами щелеп, відрізаними геніталіями та іншими слідами знущань.
- ЗМІ повідомили, що Організація Об’єднаних Націй направить місію до місця масових поховань в Ізюмі, виявлених після звільнення міста від російської окупації.