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В Ізюмі закінчили ексгумацію – підняли 447 тіл, серед них багато жінок, є діти

Ірина БалачукП'ятниця, 23 вересня 2022, 20:38
В Ізюмі закінчили ексгумацію – підняли 447 тіл, серед них багато жінок, є діти
ФОТО З TELEGRAM ОЛЕГА СИНЄГУБОВА

23 вересня у звільненому місті Ізюм Харківської області закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких є діти.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram, перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв на брифінгу в Military Media Center 23 вересня, голова Національної поліція України Ігор Клименко у Facebook 

Пряма мова Клименка: "Ексгумація тіл із місця масового поховання в Ізюмі завершена. Роботи тривали тиждень безперервно. Із могил дістали 447 тіл загиблих. З них 215 жінок, 194 чоловіка, 5 дітей, а також 22 військовослужбовця. Крім того, виявили рештки 11 осіб, стать яких наразі неможливо визначити".

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Деталі: За словами Синєгубова, більшість загиблих мають ознаки насильницької смерті, а 30 – сліди катувань. Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з поламаними кінцівками та з вогнепальними пораненнями. У декількох чоловіків ампутовані геніталії. 

 
Фото з Telegram Олега СинєгубовА

Пантелеєв повідомив, що на момент його доповіді було піднято із землі 427 тіл загиблих. З них 202 – це тіла жінок, 189 – тіла чоловік, 5 – дітей. 

Він додав, що 11 тіл були настільки знівечені, що поліція навіть не може наразі встановити їх стать – цим займатимуться судово-медичні експерти. 

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Фото з Telegram Олега СинєгубовА

Точну причину загибелі кожного громадянина, за словами Пантелеєва, встановлюватимуть у результаті додаткових експертних досліджень.

Синєгубов заявив, що також будуть з'ясовані обставини загибелі кожної людини, щоб "їхні рідні і близькі дізналися правду, а вбивці були покарані".

Він додав, що, на жаль, таке масове поховання не єдине в Ізюмі – уже знайшли щонайменше ще 3 таких місця в цьому районі, також є поховання і в інших звільнених містах Харківщини. 

 
Фото з Telegram Олега СинєгубовА

За словами Пантелеєва, станом на 23 вересня на деокупованій території Харківської області поліція виявила загалом більше 460 тіл загиблих українців. Наразі встановлено особи більше третини з них, робота з ідентифікації загиблих триває.

Він також додав, що вже призначено більше тисячі кримінальних досліджень та експертиз, які допоможуть встановити причини загибелі, а також можливих убивць українців.

Читайте також: "Вони лежали, притулившись один до одного". Історія життя та загибелі восьми родичів, могили яких знайшли в Ізюмі 

Передісторія:

  • Російські війська втекли з Ізюма 10 вересня, залишивши чимало військової техніки. 
  • 15 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що після деокупації Ізюма Харківської області у місті виявили поховання людей.
  • На 19 вересня зі стихійного кладовища в Ізюмі ексгумували 146 тіл загиблих. Серед них є жінки та діти. Людей росіяни катували у відділку поліції та інших місцях.
  • Правоохоронці знаходять серед похованих тіла чоловіків зі зв’язаними руками, переломами щелеп, відрізаними геніталіями та іншими слідами знущань.
  • ЗМІ повідомили, що Організація Об’єднаних Націй направить місію до місця масових поховань в Ізюмі, виявлених після звільнення міста від російської окупації.

Теми: Ізюмвійнажертви
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