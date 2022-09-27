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Росіян через мобілізацію знімають із поїздів до Білорусі - ЗМІ

Роман ПетренкоВівторок, 27 вересня 2022, 14:42
фото з сайту мінцифри рф

П'ятьох росіян, які їхали з Петербурга потягом до Білорусі, не випустили з країни через закон "про мобілізацію".

Джерело: "Медиазона" з посиланням на співрозмовника, якому заборонили виїзд

Дослівно: "З поїзда [ще] вивели чотирьох чоловіків, прикордонники знали прізвища і місця кожного. Один майор, два старших лейтенанти і людини чотири рядових у масках".

Деталі: Він додав, що закінчив військову кафедру, але в армії не служив. Збирався спочатку доїхати до Мінська, а звідти вирушити до Стамбула.

За словами співрозмовника "Медіазони", його висадили на залізничній станції Невель-2, останній перед кордоном із Білоруссю.

Усім їм видали повідомлення, що виїзд заборонено на підставі закону про мобілізацію.

У документі йдеться про те, що за роз'ясненнями потрібно звернутися до військкомату за місцем постановки на облік.

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Що було раніше

  • Раніше повідомлялося, що у Кремлі обговорюють можливість введення воєнного стану і заборони виїзду чоловіків за кордон.
  • Чоловікам мобілізаційного віку після "референдумів" заборонять виїжджати з Росії, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на співрозмовників у владі.

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Теми: РосіяБілорусьмобілізаціявійна
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