Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіян через мобілізацію знімають із поїздів до Білорусі - ЗМІ

Роман ПетренкоВівторок, 27 вересня 2022, 14:42
Росіян через мобілізацію знімають із поїздів до Білорусі - ЗМІ
фото з сайту мінцифри рф

П'ятьох росіян, які їхали з Петербурга потягом до Білорусі, не випустили з країни через закон "про мобілізацію".

Джерело: "Медиазона" з посиланням на співрозмовника, якому заборонили виїзд

Дослівно: "З поїзда [ще] вивели чотирьох чоловіків, прикордонники знали прізвища і місця кожного. Один майор, два старших лейтенанти і людини чотири рядових у масках".

Реклама:

Деталі: Він додав, що закінчив військову кафедру, але в армії не служив. Збирався спочатку доїхати до Мінська, а звідти вирушити до Стамбула.

За словами співрозмовника "Медіазони", його висадили на залізничній станції Невель-2, останній перед кордоном із Білоруссю.

Усім їм видали повідомлення, що виїзд заборонено на підставі закону про мобілізацію.

ВІДЕО ДНЯ

У документі йдеться про те, що за роз'ясненнями потрібно звернутися до військкомату за місцем постановки на облік.

Що було раніше

  • Раніше повідомлялося, що у Кремлі обговорюють можливість введення воєнного стану і заборони виїзду чоловіків за кордон.
  • Чоловікам мобілізаційного віку після "референдумів" заборонять виїжджати з Росії, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на співрозмовників у владі.

Теми: РосіяБілорусьмобілізаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Росія
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Останні новини
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
Усі новини...
Реклама: