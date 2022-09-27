Росіян через мобілізацію знімають із поїздів до Білорусі - ЗМІ
П'ятьох росіян, які їхали з Петербурга потягом до Білорусі, не випустили з країни через закон "про мобілізацію".
Джерело: "Медиазона" з посиланням на співрозмовника, якому заборонили виїзд
Дослівно: "З поїзда [ще] вивели чотирьох чоловіків, прикордонники знали прізвища і місця кожного. Один майор, два старших лейтенанти і людини чотири рядових у масках".
Деталі: Він додав, що закінчив військову кафедру, але в армії не служив. Збирався спочатку доїхати до Мінська, а звідти вирушити до Стамбула.
За словами співрозмовника "Медіазони", його висадили на залізничній станції Невель-2, останній перед кордоном із Білоруссю.
Усім їм видали повідомлення, що виїзд заборонено на підставі закону про мобілізацію.
У документі йдеться про те, що за роз'ясненнями потрібно звернутися до військкомату за місцем постановки на облік.
Що було раніше:
- Раніше повідомлялося, що у Кремлі обговорюють можливість введення воєнного стану і заборони виїзду чоловіків за кордон.
- Чоловікам мобілізаційного віку після "референдумів" заборонять виїжджати з Росії, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на співрозмовників у владі.