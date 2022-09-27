Россиян из-за мобилизации снимают с поездов в Беларусь – СМИ

Пятерых россиян, ехавших из Петербурга на поезде в Беларусь, не выпустили из страны из-за закона "о мобилизации".

Источник: "Медиазона" со ссылкой на собеседника, которому запретили выезд

Дословно: "Из поезда вывели четырех мужчин, пограничники знали фамилии и места каждого. Один майор, два старших лейтенанта и человека четыре рядовых в масках".

Детали: Он добавил, что закончил военную кафедру, но в армии не служил. Собирался сначала доехать до Минска, а оттуда отправиться в Стамбул.

По словам собеседника "Медиазоны", его высадили на железнодорожной станции Невель-2, последней перед границей с Беларусью.

Всем им выдали уведомления, что выезд запрещен на основании закона о мобилизации.

В документе говорится, что за разъяснениями нужно обратиться в военкомат по месту постановки на учет.

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