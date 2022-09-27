Россиян из-за мобилизации снимают с поездов в Беларусь – СМИ
Пятерых россиян, ехавших из Петербурга на поезде в Беларусь, не выпустили из страны из-за закона "о мобилизации".
Источник: "Медиазона" со ссылкой на собеседника, которому запретили выезд
Дословно: "Из поезда вывели четырех мужчин, пограничники знали фамилии и места каждого. Один майор, два старших лейтенанта и человека четыре рядовых в масках".
Детали: Он добавил, что закончил военную кафедру, но в армии не служил. Собирался сначала доехать до Минска, а оттуда отправиться в Стамбул.
По словам собеседника "Медиазоны", его высадили на железнодорожной станции Невель-2, последней перед границей с Беларусью.
Всем им выдали уведомления, что выезд запрещен на основании закона о мобилизации.
В документе говорится, что за разъяснениями нужно обратиться в военкомат по месту постановки на учет.
Что предшествовало:
- Ранее сообщалось, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу
- Мужчинам мобилизационного возраста после "референдумов" запретят выезжать из России, сообщают российские СМИ со ссылкой на собеседников у власти.