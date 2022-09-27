Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россиян из-за мобилизации снимают с поездов в Беларусь – СМИ

Роман ПетренкоВторник, 27 сентября 2022, 14:42
Россиян из-за мобилизации снимают с поездов в Беларусь – СМИ
фото с сайта минцифры рф

Пятерых россиян, ехавших из Петербурга на поезде в Беларусь, не выпустили из страны из-за закона "о мобилизации".

Источник: "Медиазона" со ссылкой на собеседника, которому запретили выезд

Дословно: "Из поезда вывели четырех мужчин, пограничники знали фамилии и места каждого. Один майор, два старших лейтенанта и человека четыре рядовых в масках".

Реклама:

Детали: Он добавил, что закончил военную кафедру, но в армии не служил. Собирался сначала доехать до Минска, а оттуда отправиться в Стамбул.

По словам собеседника "Медиазоны", его высадили на железнодорожной станции Невель-2, последней перед границей с Беларусью.

Всем им выдали уведомления, что выезд запрещен на основании закона о мобилизации.

ВИДЕО ДНЯ

В документе говорится, что за разъяснениями нужно обратиться в военкомат по месту постановки на учет.

Что предшествовало:

  • Ранее сообщалось, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу
  • Мужчинам мобилизационного возраста после "референдумов" запретят выезжать из России, сообщают российские СМИ со ссылкой на собеседников у власти.

Темы: РосcияБеларусьмобилизациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Росcия
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
ISW проанализировал, для чего Кремль засекретил похороны Пригожина
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: