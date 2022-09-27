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Россиян из-за мобилизации снимают с поездов в Беларусь – СМИ

Роман ПетренкоВторник, 27 сентября 2022, 14:42
фото с сайта минцифры рф

Пятерых россиян, ехавших из Петербурга на поезде в Беларусь, не выпустили из страны из-за закона "о мобилизации".

Источник: "Медиазона" со ссылкой на собеседника, которому запретили выезд

Дословно: "Из поезда вывели четырех мужчин, пограничники знали фамилии и места каждого. Один майор, два старших лейтенанта и человека четыре рядовых в масках".

Детали: Он добавил, что закончил военную кафедру, но в армии не служил. Собирался сначала доехать до Минска, а оттуда отправиться в Стамбул.

По словам собеседника "Медиазоны", его высадили на железнодорожной станции Невель-2, последней перед границей с Беларусью.

Всем им выдали уведомления, что выезд запрещен на основании закона о мобилизации.

В документе говорится, что за разъяснениями нужно обратиться в военкомат по месту постановки на учет.

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Что предшествовало:

  • Ранее сообщалось, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу
  • Мужчинам мобилизационного возраста после "референдумов" запретят выезжать из России, сообщают российские СМИ со ссылкой на собеседников у власти.

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Темы: РосcияБеларусьмобилизациявойна
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