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Окупанти вкрали унітаз з "Нової пошти" перед відступом на Харківщині

"Українська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 15:36
Окупанти вкрали унітаз з Нової пошти перед відступом на Харківщині
Місце злочину, фото Нова пошта

Після звільнення Харківщини від окупантів в одному з відділень "Нової пошти" співробітники виявили нестачу унітазу.

Джерело: "Нова пошта" у Twitter

Дослівно: "Повернулись у звільнені міста Харківщини і в одному з відділень побачили ось таке. Хто здогадався, що для окупанта найбільший скарб?"

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Теми: Харківська областьокупація
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