Окупанти вкрали унітаз з "Нової пошти" перед відступом на Харківщині

Після звільнення Харківщини від окупантів в одному з відділень "Нової пошти" співробітники виявили нестачу унітазу.

Джерело: "Нова пошта" у Twitter

Дослівно: "Повернулись у звільнені міста Харківщини і в одному з відділень побачили ось таке. Хто здогадався, що для окупанта найбільший скарб?"

Повернулись у звільнені міста Харківщини і в одному з відділень побачили ось таке…



🚽 Хто здогадався, що для окупанта найбільший скарб? pic.twitter.com/Hm213VbkzE September 27, 2022

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Передісторія:

На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині. 11 вересня стало відомо, що Сили оборони України деокупували більше 40 населених пунктів у Харківській області.

12 вересня аналітики Інституту вивчення війни констатували, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області.