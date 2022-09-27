Окупанти вкрали унітаз з "Нової пошти" перед відступом на Харківщині
Вівторок, 27 вересня 2022, 15:36
Після звільнення Харківщини від окупантів в одному з відділень "Нової пошти" співробітники виявили нестачу унітазу.
Джерело: "Нова пошта" у Twitter
Дослівно: "Повернулись у звільнені міста Харківщини і в одному з відділень побачили ось таке. Хто здогадався, що для окупанта найбільший скарб?"
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Повернулись у звільнені міста Харківщини і в одному з відділень побачили ось таке…— Нова пошта (@NP_official_ua) September 27, 2022
🚽 Хто здогадався, що для окупанта найбільший скарб? pic.twitter.com/Hm213VbkzE
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Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині. 11 вересня стало відомо, що Сили оборони України деокупували більше 40 населених пунктів у Харківській області.
- 12 вересня аналітики Інституту вивчення війни констатували, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області.