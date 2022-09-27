Оккупанты украли унитаз с "Новой почты" перед отступлением на Харьковщине
Вторник, 27 сентября 2022, 15:36
После освобождения Харьковщины от оккупантов в одном из отделений "Новой почты" сотрудники недосчитались унитаза.
Источник: "Новая почта" в Twitter
Дословно: "Вернулись в освобожденные города Харьковщины и в одном из отделений увидели вот такое. Кто догадался, что для оккупанта самое большое сокровище?".
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Повернулись у звільнені міста Харківщини і в одному з відділень побачили ось таке…— Нова пошта (@NP_official_ua) September 27, 2022
🚽 Хто здогадався, що для окупанта найбільший скарб? pic.twitter.com/Hm213VbkzE
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Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В начале сентября ВСУ начали контрнаступление на Харьковщине. 11 сентября стало известно, что Силы обороны Украины деоккупировали более 40 населенных пунктов в Харьковской области.
- 12 сентября аналитики Института изучения войны констатировали, что защитники Украины быстрым темпом отвоевали почти всю территорию Харьковской области.