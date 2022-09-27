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Оккупанты украли унитаз с "Новой почты" перед отступлением на Харьковщине

"Украинская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 15:36
Место преступления, фото Новая почта

После освобождения Харьковщины от оккупантов в одном из отделений "Новой почты" сотрудники недосчитались унитаза.

Источник: "Новая почта" в Twitter

Дословно: "Вернулись в освобожденные города Харьковщины и в одном из отделений увидели вот такое. Кто догадался, что для оккупанта самое большое сокровище?".

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Темы: Харьковская областьоккупация
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