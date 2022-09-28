Росія постачатиме в Афганістан нафтопродукти, газ і пшеницю – ЗМІ

"Талібан" підписав попередню угоду з Росією про постачання бензину, дизельного палива, газу і пшениці до Афганістану.

Джерело: в.о. міністра торгівлі і промисловості Афганістану Хаджі Нуруддін Азізі в інтерв'ю агентству Reuters

Деталі: Азізі сказав, що міністерство працює над диверсифікацією своїх торговельних партнерів, і що Росія запропонувала адміністрації "Талібану" знижку на рівні середніх світових цін на сировинні товари.

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Цей крок – перша відома велика міжнародна економічна угода, укладена талібами з моменту їх повернення до влади більше року тому, може допомогти послабити ізоляцію ісламістського руху, яка фактично відрізала його від світової банківської системи.

Жодна країна офіційно не визнає угруповання, яке протягом 20 років вело повстанську боротьбу проти західних сил і їхніх місцевих афганських союзників, перш ніж захопило Кабул після виведення американських військ.

Азізі сказав, що угода передбачає постачання Росією близько одного мільйона тонн бензину, одного мільйона тонн дизельного палива, 500 000 тонн зрідженого нафтового газу (ЗНГ) і двох мільйонів тонн пшениці щорічно.

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Що передувало: "Талібан" домовлявся з Москвою про закупівлю Афганістаном бензину та бензолу в Росії.

Нагадаємо: Росія офіційно не визнає уряд "Талібану", але Москва приймала лідерів руху напередодні падіння Кабула, і її посольство є одним з небагатьох, що залишаються відкритим в афганській столиці.