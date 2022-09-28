Россия будет поставлять в Афганистан нефтепродукты, газ и пшеницу – СМИ

"Талибан" подписал предварительное соглашение с Россией о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан.

Источник: и.о. министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи в интервью агентству Reuters

Детали: Азизи сказал, что министерство работает над диверсификацией своих торговых партнеров, и что Россия предложила администрации "Талибана" скидку на уровне средних мировых цен на сырьевые товары.

Реклама:

Этот шаг – первая известная крупная международная экономическая сделка, заключенная талибами с момента их возвращения к власти более года назад, может помочь ослабить изоляцию исламистского движения, которая фактически отрезала его от мировой банковской системы.

Ни одна страна официально не признает группировку, которая в течение 20 лет вела повстанческую борьбу против западных сил и их местных афганских союзников, прежде чем захватила Кабул после вывода американских войск.

Азизи сказал, что соглашение предусматривает поставки Россией около одного миллиона тонн бензина, одного миллиона тонн дизельного топлива, 500 000 тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ) и двух миллионов тонн пшеницы ежегодно.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: "Талибан" договаривался с Москвой о закупке Афганистаном бензина и бензола у России.

Напомним: Россия официально не признает правительство "Талибана", но Москва принимала лидеров движения накануне падения Кабула, и ее посольство является одним из немногих, остающихся открытым в афганской столице.