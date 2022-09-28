Первые мобилизованные из России уже добрались до фронта – глава Луганской ОВА

Хотя "частичную мобилизацию" в России объявили всего неделю назад, первые мобилизованные уже попали на фронт войны в Украине.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 28 сентября

Прямая речь: "Только неделю назад в России объявили частичную мобилизацию, а первые призывники уже добрались до фронта. В частности, пополнение прибыло в подразделения 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии РФ.

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Подготовка с ними не производилась вообще. Как и с теми, кого принудительно забрали на оккупированной части Луганской области".

Детали: Ранее в среду Генштаб ВСУ сообщил, что в подразделения 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии, которые выбывают в зону боевых действий, прибыло пополнение, а "подготовка с ним не проводилась вообще".

Гайдай же напомнил, что президент Владимир Зеленский этой ночью сказал по поводу фронта, не детализируя: "Продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю".

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По словам главы ОВА, в течение 27 сентября авиация Сил обороны Украины нанесла 17 ударов по врагу. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 3 опорных пунктов и 7 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, за сутки, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили самолет, 6 БпЛА и управляемую авиационную ракету Х-59 врага.

Тем временем украинские ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 4 склада с боеприпасами, позиции средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в частности автоматизированную станцию помех "Житель".

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безымянное.

По данным Гайдая, россияне обстреляли следующие населенные пункты: