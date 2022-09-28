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На Волині скорочують комендантську годину: "Бізнес повинен працювати"

Олена РощінаСереда, 28 вересня 2022, 10:07
Інфогрфіка Юрія Погуляйка

Голова Волинської обласної держадміністрації Юрій Погуляйко оголосив, що комендантська година в області відтепер триватиме з опівночі до 5-ї ранку.

Джерело: Юрій Погуляйко в Telegram

Пряма мова: "Від сьогодні, 28 вересня 2022 року, на Волині змінено час комендантської години. Зокрема, комендантська година триватиме з 00:00 години до 05:00 години. 

Відповідний наказ підписав сьогодні, зважаючи на численні звернення колективів установ та підприємств області. Бізнес повинен працювати, а люди повинні мати можливість вчасно повернутись додому!".

Деталі: Голова ОДА нагадав, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку.

Цьому передувало: З 24 лютого на Волині комендантська година діяла з 22:00 до 07:00, з 22 березня – з 23:00 до 06:00, а з 25 травня – з 23:00 до 05:00.

Із 26 вересня в Житомирській області скоротили комендантську годину: тепер вона триває також із 24:00 до 5:00.

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Натомість у Миколаївській області комендантська година з 1 жовтня стане на дві години довшою і триватиме з 22:00 до 06:00, також доведеться вимикати світло на цей відтинок часу.

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Теми: комендантська годинаВолинська областьвійнабізнес
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