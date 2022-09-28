Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Волині скорочують комендантську годину: "Бізнес повинен працювати"

Олена РощінаСереда, 28 вересня 2022, 10:07
На Волині скорочують комендантську годину: Бізнес повинен працювати
Інфогрфіка Юрія Погуляйка

Голова Волинської обласної держадміністрації Юрій Погуляйко оголосив, що комендантська година в області відтепер триватиме з опівночі до 5-ї ранку.

Джерело: Юрій Погуляйко в Telegram

Пряма мова: "Від сьогодні, 28 вересня 2022 року, на Волині змінено час комендантської години. Зокрема, комендантська година триватиме з 00:00 години до 05:00 години. 

Реклама:

Відповідний наказ підписав сьогодні, зважаючи на численні звернення колективів установ та підприємств області. Бізнес повинен працювати, а люди повинні мати можливість вчасно повернутись додому!".

Деталі: Голова ОДА нагадав, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку.

Цьому передувало: З 24 лютого на Волині комендантська година діяла з 22:00 до 07:00, з 22 березня – з 23:00 до 06:00, а з 25 травня – з 23:00 до 05:00.

ВІДЕО ДНЯ

Із 26 вересня в Житомирській області скоротили комендантську годину: тепер вона триває також із 24:00 до 5:00.

Натомість у Миколаївській області комендантська година з 1 жовтня стане на дві години довшою і триватиме з 22:00 до 06:00, також доведеться вимикати світло на цей відтинок часу.

Теми: комендантська годинаВолинська областьвійнабізнес
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
комендантська година
Заворушення у Франції: понад 800 затримань, кілька міст запроваджують комендантську годину
У частині Херсона змінили комендантську годину та частково дозволили в'їзд до району Корабел
Таксі під час тривог і перед комендантською годиною: хто та як підвищує ціни
Останні новини
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
Усі новини...
Реклама: