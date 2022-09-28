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На Волыни сокращают комендантский час: "Бизнес должен работать"

Елена РощинаСреда, 28 сентября 2022, 10:07
На Волыни сокращают комендантский час: Бизнес должен работать
Инфографика Юрия Погуляйко

Глава Волынской областной госадминистрации Юрий Погуляйко объявил, что комендантский час в области отныне будет длиться с полуночи до 5 утра.

Источник: Юрий Погуляйко в Telegram

Прямая речь: "С сегодняшнего дня, 28 сентября 2022 года, на Волыни изменено время комендантского часа. В частности, комендантский час будет длиться с 00:00 до 05:00.

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Соответствующий приказ подписал сегодня, учитывая многочисленные обращения коллективов учреждений и предприятий области. Бизнес должен работать, а люди должны иметь возможность вовремя вернуться домой!".

Детали: Глава ОГА напомнил, что находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск.

Этому предшествовало: С 24 февраля на Волыни комендантский час действовал с 22:00 до 07:00, с 22 марта – с 23:00 до 06:00, а с 25 мая – с 23:00 до 05:00.

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С 26 сентября в Житомирской области сократили комендантский час: теперь она длится также с 24:00 до 5:00.

А в Николаевской области наоборот комендантский час с 1 октября станет на два часа длиннее и будет длиться с 22:00 до 06:00, также придется выключать свет на этот отрезок времени.

Темы: комендантский часВолынская областьвойнабизнес
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