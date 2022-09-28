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Херсонщина: росіяни посилили фільтрацію і намагаються відновити міст у Новій Каховці

Олена РощінаСереда, 28 вересня 2022, 14:13

Окупанти продовжують перевіряти й викрадати людей у Херсонській області, де щойно завершили фіктивний "референдум", намагаються відновити міст у Новій Каховці – але захисники України не дають їм зробити це.

Джерело: зведені дані голів областей про ситуацію станом на ранок 28 вересня

Дослівно: "Ситуація на Херсонщині залишається складною, тривають активні бойові дії. 

Ворог обстріляв Білоусове, Іванівку, Ольгине, Архангельське, Осокорівку, Нововоронцовку та Високопілля. Постраждала цивільна інфраструктура, є поранені.

Окупанти посилюють фільтраційні заходи, зокрема, значна увага приділяється перевірці мобільних телефонів місцевих жителів. 

Продовжуються випадки викрадення людей".

Деталі: За інформацією ОК "Південь", у Херсонському і Бериславському районах Херсонської області уражено 4 осередки ворожого озброєння та техніки й 4 склади з боєприпасами. Ще одну баржу в районі Херсона потоплено. 

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Вогневий контроль проведено й по позиціях ППО, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці, наголошують в ОВА.

Більше деталей: Минулої доби були обстріли Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської областей, точилися бої в Луганській та Донецькій областях. 

Зокрема, у вівторок три ворожі дрони-камікадзе росіяни скерували на портову інфраструктуру міста Очаків

Миколаїв вночі зазнав ракетних обстрілів, попередньо зенітно-ракетними системи С-300. Було завдано удари по промисловій зоні.

Холодногірський район Харкова зазнав обстрілу ракетами з ЗРК С-300. Пошкоджено об'єкти критичної та транспортної інфраструктури. 

На Сумщині у вівторок ввечері росіяни відкрили вогонь із гранатометів по території Краснопільської громади. Усього 40 прильотів. Без жертв та руйнувань.

У Криворізькому районі у вівторок ввечері українські захисники збили російську ракету Х-59.

Вночі ворог завдав нового удару по Нікополю й сусідніх громадах Дніпропетровської області. 

У Донецькій області зранку був ракетний удар по місту Миколаївка: влучили у школу, де було облаштоване укриття для цивільних. За добу в області 5 загиблих і 10 поранених.

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Теми: війнаХерсонська областьокупаціяУкраїна
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