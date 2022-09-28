Херсонщина: россияне ужесточили фильтрацию и пытаются восстановить мост в Новой Каховке

Оккупанты продолжают проверять и похищать людей в Херсонской области, где только что завершили фиктивный "референдум", пытаются восстановить мост в Новой Каховке – но защитники Украины не дают им сделать это.

Источник: сведенные данные глав областей о ситуации по состоянию на утро 28 сентября

Дословно: "Ситуация в Херсонской области остается сложной, продолжаются активные боевые действия.

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Враг обстрелял Белоусово, Ивановку, Ольгино, Архангельское, Осокоровку, Нововоронцовку и Высокополье. Пострадала гражданская инфраструктура, есть раненые.

Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия, в частности, значительное внимание уделяется проверке мобильных телефонов местных жителей.

Продолжаются случаи похищения людей".

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Детали: По информации ОК "Юг", в Херсонском и Бериславском районах Херсонской области поражены 4 сосредоточения вражеского вооружения и техники и 4 склада с боеприпасами. Еще одна баржа в районе Херсона потоплена.

Огневой контроль проведен и по позициям ПВО, и по попыткам оккупантов восстановить пропускные способности моста в Новой Каховке, отмечают в ОВА.

Больше деталей: За прошедшие сутки были обстрелы Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областей, шли бои в Луганской и Донецкой областях.

В частности, во вторник три вражеских дрона-камикадзе россияне направили на портовую инфраструктуру города Очаков.

Николаев ночью подвергся ракетным обстрелам, предварительно зенитно-ракетной системой С-300. Были нанесены удары по промышленной зоне.

Холодногорский район Харькова подвергся обстрелу ракетами из ЗРК С-300. Повреждены объекты критической и транспортной инфраструктуры.

В Сумской области во вторник вечером россияне открыли огонь из гранатометов по территории Краснопольской общины. Всего 40 прилетов. Без жертв и разрушений.

В Криворожском районе во вторник вечером украинские защитники сбили российскую ракету Х-59.

Ночью враг нанес новый удар по Никополю и соседним общинам Днепропетровской области.

В Донецкой области с утра был ракетный удар по городу Николаевка: попали в школу, где было обустроено укрытие для гражданских. За сутки в области 5 погибших 10 раненых.