Глава Держдуми запропонував забрати автівки росіян, які виїхали

Глава Держдуми Росії В’ячеслав Володін запропонував забрати автомобілі, кинуті на кордоні тими, хто виїхав із Росії через мобілізацію, і віддати їх сім'ям військових.

Джерело: Forbes.ru

Пряма мова Володіна: "Зараз уже машини залишають. Теж треба, до речі, подумати, кому ці машини віддати. Може, сім'ям тих хлопців, які поїхали воювати? Це буде правильно".

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Деталі: Володін висловив упевненість, що росіяни, які "тікають" від мобілізації, потім повернуться в Росію. "Пересидять час, який їх налякав, стануть у черзі назад через кордон", - заявив він.

Також він сказав, що в Росії зараз складають списки всіх тих, хто виїхав.

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