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До Казахстану за тиждень втекли майже 100 тисяч росіян

Ірина БалачукВівторок, 27 вересня 2022, 18:55
До Казахстану за тиждень втекли майже 100 тисяч росіян
Машини на кордоні Казахстану і Росії. Фото 27new.revistadeletras.net

З 21 вересня до Казахстану в'їхали приблизно 98 тисяч громадян Росії, виїхали за межі країни за цей самий період понад 64 тисячі росіян.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на в. о. голови Комітету міграційної служби МВС республіки Аслана Аталикова

Пряма мова Аталикова: "На сьогоднішній день до нас надійшла інформація, ми її звірили з даними прикордонної служби: близько 98 тисяч росіян заїхали в Казахстан з 21 вересня, виїхали 64 234 росіянина".

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Деталі: Куди виїхали росіяни з Казахстану, видання не уточнило.

Раніше 27 вересня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на зустрічі з громадськістю в Туркестанській області повідомив, що "останніми днями до нас приїжджає багато людей з Росії".

За його словами, Казахстан проведе переговори з Росією з цього питання і вирішуватиме "цю проблему" в інтересах республіки.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр національної економіки республіки Алібек Куантиров у кулуарах уряду в бесіді з журналістами висловив думку, що збільшення потоку росіян, – тимчасове явище. За його словами, більшість із них виїдуть із Казахстану в треті країни.

Передісторія:

Теми: КазахстанРосіямобілізація
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