До Казахстану за тиждень втекли майже 100 тисяч росіян
З 21 вересня до Казахстану в'їхали приблизно 98 тисяч громадян Росії, виїхали за межі країни за цей самий період понад 64 тисячі росіян.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на в. о. голови Комітету міграційної служби МВС республіки Аслана Аталикова
Пряма мова Аталикова: "На сьогоднішній день до нас надійшла інформація, ми її звірили з даними прикордонної служби: близько 98 тисяч росіян заїхали в Казахстан з 21 вересня, виїхали 64 234 росіянина".
Деталі: Куди виїхали росіяни з Казахстану, видання не уточнило.
Раніше 27 вересня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на зустрічі з громадськістю в Туркестанській області повідомив, що "останніми днями до нас приїжджає багато людей з Росії".
За його словами, Казахстан проведе переговори з Росією з цього питання і вирішуватиме "цю проблему" в інтересах республіки.
Міністр національної економіки республіки Алібек Куантиров у кулуарах уряду в бесіді з журналістами висловив думку, що збільшення потоку росіян, – тимчасове явище. За його словами, більшість із них виїдуть із Казахстану в треті країни.
Передісторія:
- 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Повідомлялося, що в Росії планують призвати 300 тисяч резервістів.
- Відразу після виступу президента РФ Путіна росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревану, а ціни на авіаквитки до так званих "безпечних" країн досягли астрономічних значень.
- Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.
- Повідомлялося, що у Кремлі обговорюють можливість введення воєнного стану і заборони виїзду чоловіків за кордон.
- 27 вересня видання "Медиазона" повідомило, що п'ятьох росіян, які їхали з Петербурга потягом до Білорусі, не випустили з країни через закон "про мобілізацію".
- Міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов заявив, що влада буде змушена видавати Росії розшукуваних за ухилення від мобілізації громадян у разі оголошення їх у міжнародний розшук.
- Міноборони Росії заявило, що не планує ловити ухилянтів, які поспіхом втекли з РФ після оголошення часткової мобілізації.
- Водночас оперативна група з призову в РФ почала видавати повістки військовозобов’язаним росіянам просто на кордоні з Грузією.