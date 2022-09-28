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Глава Госдумы предложил забрать машины выехавших россиян

"Украинская правда"Среда, 28 сентября 2022, 15:14
Глава Госдумы предложил забрать машины выехавших россиян
Фото иллюстративное

Глава Госдумы России Вячеслав Володин предложил забрать автомобили, брошенные на границе теми, кто выехал из России из-за мобилизации, и отдать их семьям военных.

Источник: Forbes.ru

Прямая речь Володина: "Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно".

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Детали: Володин выразил уверенность, что россияне, которые "убегают" от мобилизации, потом вернутся в Россию. "Пересидят время, которое их напугало, встанут в очереди назад через границу", — заявил он.

Также он сказал, что в России сейчас составляют списки всех тех, кто выехал.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские СМИ сообщали, что мужчинам мобилизационного возраста в РФ после "референдумов" запретят выезжать из России.
  • После объявления мобилизации на границах РФ образовались огромные очереди с желающими выехать. Так, с 21 сентября в Казахстан въехали около 98 тысяч граждан России.

Темы: Росcиямобилизация
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