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Контрактники РФ про своїх мобілізованих в Україну: Якщо чесно, вони всі там загинуть – ЗМІ

Станіслав ПогоріловСереда, 28 вересня 2022, 16:25
Контрактники РФ про своїх мобілізованих в Україну: Якщо чесно, вони всі там загинуть – ЗМІ
Фото: Міноборони РФ

Російські контрактники та найманці, які побували на фронті, розповіли ЗМІ, що мобілізованих нічого доброго в Україні не чекає, більшість з них загинуть. Повні імена найманців з відомих причин не розкриваються.

Джерело: видання "Meduza"

ДослівноКирило, контрактник: "Якщо чесно, вони всі там (в Україні) загинуть. Скалічаться і загинуть. Це ж не підготовлена армія! Я, наприклад, довго служив (за контрактом), сам пробивався (на фронт) - і все одно виявився неготовим. У перший же день зрозумів, що зробив найбільшу помилку у своєму житті".

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Анатолій, найманець: "Я не розумію, що цей натовп там буде робити. Якщо ми, професіонали, люлей там вихоплювали, то вони ж куди? У кращому випадку - залишаться в резерві (в тилу на Донбасі). У гіршому - загинуть смертю хоробрих. Два варіанти".

Тимур, найманець: "Ці 300 тисяч спартанців-обриганців помруть першими. Але нічого, треба і їм трошки звикати до дійсності. Вони дуже багато років були під куполом, поки ми тримали все це (сили НАТО) на відстані. Але й в атлантів теж сили обмежені".

Чингіз, контрактник: "Я там побачив небоєздатність російської армії. Ми просто їхали вперед - і нас постійно бомбардували. Потім встали під Києвом, окопалися - і нас знову бомбардували. Ось і вся війна.

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Знайомий, якого мобілізували, вже за два тижні має поїхати туди (в Україну). В принципі, він проти війни. Але він так ставиться... Я не розумію його. "Ну гаразд, призвали, чого вже, поїду". Покірно так. Мені це не подобається - я намагався його переконати. Але він відповідає: "А що, десятку сидіти, чи що? Краще допоможу пацанам". Ось ця фраза стандартна - "потрібно допомогти пацанам"... Усі пацани нормальні вже поїхали звідти.

Я замислювався, звідки ця покірність. Начебто намагаєшся людям пояснити, що Росія - агресор, Путін - агресор. Що "захист Батьківщини" в чужій країні, коли знищуються міста, - це якось дивно все виглядає. Що Україна не нападала першою - що Росія напала. Але в них один аргумент: "Ну, от якби НАТО прийшла! І взагалі хохли - бандерівці". Ось так от. Я не знаю, звідки це все (у них у головах) береться".

Що було раніше

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.
  • За даними голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, хоча "часткову мобілізацію" в Росії оголосили лише тиждень тому, перші мобілізовані вже потрапили на фронт війни в Україні. 

Теми: війнаУкраїнаРосіямобілізація
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