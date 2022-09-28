Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Контрактники РФ о своих мобилизованных в Украину: Если честно, они все там погибнут - СМИ

Станислав ПогориловСреда, 28 сентября 2022, 16:25
Контрактники РФ о своих мобилизованных в Украину: Если честно, они все там погибнут - СМИ
Фото: Минобороны РФ

Российские контрактники и наемники, которые побывали на фронте, рассказали СМИ, что мобилизованных ничего хорошего в Украине не ждет, большинство из них погибнут. Полные имена наемников по известным причинам не раскрываются.

Источник: издание "Meduza"

ДословноКирилл, контрактник: "Если честно, они все там (в Украине) погибнут. Покалечатся и погибнут. Это же не подготовленная армия! Я, например, долго служил (по контракту), сам пробивался (на фронт) - и все равно оказался неготовым. В первый же день понял, что совершил самую большую ошибку в своей жизни".

Реклама:

Анатолий, наемник: "Я не понимаю, что эта толпа там будет делать. Если мы, профессионалы, люлей там выхватывали, то они-то куда? В лучшем случае - останутся в резерве (в тылу на Донбассе). В худшем - погибнут смертью храбрых. Два варианта".

Тимур, наемник: "Эти 300 тысяч спартанцев-обрыганцев умрут первыми. Но ничего, надо и им немножко привыкать к действительности. Они очень много лет были под куполом, пока мы держали все это (силы НАТО) на расстоянии. Но и у атлантов тоже силы ограничены".

Чингиз, контрактник: "Я там увидел небоеспособность российской армии. Мы просто ехали вперед - и нас постоянно бомбили. Потом встали под Киевом, окопались - и нас опять бомбили. Вот и вся война.

ВИДЕО ДНЯ

Знакомый, которого мобилизовали, уже через две недели должен поехать туда (в Украину). В принципе, он против войны. Но он так относится... Я не понимаю его. "Ну ладно, призвали, чего уж, поеду". Покорно так. Мне это не нравится - я пытался его переубедить. Но он отвечает: "А что, десятку сидеть, что ли? Лучше помогу пацанам". Вот эта фраза стандартная - "нужно помочь пацанам"... Все пацаны нормальные уже уехали оттуда.

Я задумывался, откуда эта покорность. Вроде пытаешься людям объяснить, что Россия - агрессор, Путин - агрессор. Что "защита Родины" в чужой стране, когда уничтожаются города, - это как-то странно все выглядит. Что Украина не нападала первой - что Россия напала. Но у них один аргумент: "Ну, вот если бы НАТО пришло! И вообще хохлы - бандеровцы". Вот так вот. Я не знаю, откуда это все (у них в головах) берется".

Что предшествовало:

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации.
  • По данным лавы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, хотя "частичную мобилизацию" в России объявили всего неделю назад, первые мобилизованные уже попали на фронт войны в Украине.

Темы: войнаУкраинаРосcиямобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
война
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
Сырский побывал на переднем крае: поставил задачу "дожать" Клещеевку
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: