Контрактники РФ о своих мобилизованных в Украину: Если честно, они все там погибнут - СМИ

Российские контрактники и наемники, которые побывали на фронте, рассказали СМИ, что мобилизованных ничего хорошего в Украине не ждет, большинство из них погибнут. Полные имена наемников по известным причинам не раскрываются.

Источник: издание "Meduza"

Дословно: Кирилл, контрактник: "Если честно, они все там (в Украине) погибнут. Покалечатся и погибнут. Это же не подготовленная армия! Я, например, долго служил (по контракту), сам пробивался (на фронт) - и все равно оказался неготовым. В первый же день понял, что совершил самую большую ошибку в своей жизни".

Анатолий, наемник: "Я не понимаю, что эта толпа там будет делать. Если мы, профессионалы, люлей там выхватывали, то они-то куда? В лучшем случае - останутся в резерве (в тылу на Донбассе). В худшем - погибнут смертью храбрых. Два варианта".

Тимур, наемник: "Эти 300 тысяч спартанцев-обрыганцев умрут первыми. Но ничего, надо и им немножко привыкать к действительности. Они очень много лет были под куполом, пока мы держали все это (силы НАТО) на расстоянии. Но и у атлантов тоже силы ограничены".

Чингиз, контрактник: "Я там увидел небоеспособность российской армии. Мы просто ехали вперед - и нас постоянно бомбили. Потом встали под Киевом, окопались - и нас опять бомбили. Вот и вся война.

Знакомый, которого мобилизовали, уже через две недели должен поехать туда (в Украину). В принципе, он против войны. Но он так относится... Я не понимаю его. "Ну ладно, призвали, чего уж, поеду". Покорно так. Мне это не нравится - я пытался его переубедить. Но он отвечает: "А что, десятку сидеть, что ли? Лучше помогу пацанам". Вот эта фраза стандартная - "нужно помочь пацанам"... Все пацаны нормальные уже уехали оттуда.

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Я задумывался, откуда эта покорность. Вроде пытаешься людям объяснить, что Россия - агрессор, Путин - агрессор. Что "защита Родины" в чужой стране, когда уничтожаются города, - это как-то странно все выглядит. Что Украина не нападала первой - что Россия напала. Но у них один аргумент: "Ну, вот если бы НАТО пришло! И вообще хохлы - бандеровцы". Вот так вот. Я не знаю, откуда это все (у них в головах) берется".

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