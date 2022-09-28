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СБУ схопила агентів РФ, які розвідували позиції ЗСУ біля Краматорська та Запоріжжя

Станіслав ПогоріловСереда, 28 вересня 2022, 17:23
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки затримала 2 російських агентів, які розвідували бойові позиції та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ біля Краматорська та Запоріжжя.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки затримала двох російських агентів у прифронтових районах Донеччини. Вони розвідували бойові позиції та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону".

Деталі: Також затримані передавали ворогу інформацію про геолокації та інженерні особливості фортифікаційних споруд поблизу ліній східного і південного фронтів.

Один із затриманих -  місцевий підприємець, який намагався налагодити будівельний бізнес в окупованому Криму. Співробітники російського ГРУ запропонували йому "співпрацю" в обмін на вирішення комерційних питань. За вказівкою окупантів, він мав збирати розвіддані щодо оборони Краматорська.

 

Іншу російську агентку затримали у Покровську – вона розвідувала місця дислокації та маршрути руху українських військ у прифронтових районах Донеччини і Запоріжжя.

 

Для цього вона об’їжджала території обох регіонів і спостерігала за об’єктами ЗСУ. Дані переправляла окупантам через месенджери.

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Під час обшуків у обох затриманих правоохоронці виявили мобільні телефони з доказами прихованого листування з ворогом.

 

Що було раніше: 27 вересня СБУ викрила жителя міста Рені в Одеській області, який розвідував для Росії місця дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні регіону.

Теми: СБУвійнаУкраїнаРосія
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