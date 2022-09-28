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СБУ схватила агентов РФ, которые разведывали позиции ВСУ возле Краматорска и Запорожья

Станислав ПогориловСреда, 28 сентября 2022, 17:23
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности задержала 2 российских агентов, которые разведывали боевые позиции и маршруты перемещения подразделений ВСУ возле Краматорска и Запорожья.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Служба безопасности задержала двух российских агентов в прифронтовых районах Донецкой области. Они разведывали боевые позиции и маршруты перемещения подразделений ВСУ на территории региона".

Детали: Также задержанные передавали врагу информацию о геолокации и инженерных особенностях фортификационных сооружений вблизи линий восточного и южного фронтов.

Один из задержанных - местный предприниматель, который пытался наладить строительный бизнес в оккупированном Крыму. Сотрудники российского ГРУ предложили ему "сотрудничество" в обмен на решение коммерческих вопросов. По указанию оккупантов, он должен был собирать разведданные относительно обороны Краматорска.

 

Другую российскую агентку задержали в Покровске - она разведывала места дислокации и маршруты движения украинских войск в прифронтовых районах Донецкой области и Запорожья.

 

Для этого она объезжала территории обоих регионов и наблюдала за объектами ВСУ. Данные переправляла оккупантам через мессенджеры.

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Во время обысков у обоих задержанных правоохранители обнаружили мобильные телефоны с доказательствами скрытой переписки с врагом.

 

Что предшествовало: 27 сентября СБУ разоблачила жителя Рени в Одесской области, который разведывал для России места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге региона.

Темы: СБУвойнаУкраинаРосcия
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