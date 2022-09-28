Генерал США: Псевдореферендуми - це намагання змусити серйозно ставитись до загрози ядерного удару

Американський генерал Веслі Кларк вважає, що погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю покликані шокувати західних союзників України і змусити їх відмовитися від підтримки.

Джерело: подкаст УП "(не)Безпечна Країна"

Пряма мова: "Я думаю, що, перш за все, пан Путін програє, і він це знає. Він бачить кінцеву точку як для його дій в Україні, так і для свого правління в Росії. І тому він все більш відчайдушно намагається втриматися і досягти хоч якогось успіху. Тому проведення фейкового референдуму в Луганську і Донецьку і, можливо, в Херсоні - це намагання змусити більш серйозно ставитися до його загрози застосувати ядерну зброю.

Важко уявити, що він застосує ядерну зброю в ході вторгнення на територію України. Але якщо він анексує ці області і скаже, що "матушкє Росії" загрожує небезпека, то він думає, що світ, можливо, буде сприймати це як більш реальну загрозу.

Він поки що не використовує ядерну зброю. Ми завжди знали, що він здатен на все, і він може її використати. Ми знаємо з наших досліджень війни, що кілька одиниць тактичної ядерної зброї не змінять битву. Сотні - так. Але застосування ядерної зброї - це шоковий ефект. Саме на це вона і розрахована. І в даному випадку загроза покликана шокувати західних союзників і змусити їх не підтримувати Україну".

Передісторія:

Президент Володимир Зеленський вважає, що погрози Росії щодо застосування ядерної зброї доводять, що РФ не має права володіти ядерною зброєю і має бути ізольованою від цивілізованого світу.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що можливе використання РФ ядерної зброї не зупинить Україну в обороні її територій.