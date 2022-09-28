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Генерал США: Псевдореферендумы - это попытка заставить серьезно относиться к угрозе ядерного удара

"Украинская правда"Среда, 28 сентября 2022, 17:48
Генерал США: Псевдореферендумы - это попытка заставить серьезно относиться к угрозе ядерного удара
Фото иллюстративное

Американский генерал Уэсли Кларк считает, что угрозы президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие призваны шокировать западных союзников Украины и заставить их отказаться от поддержки.

Источник: подкаст УП "(не)Безопасная Страна"

Прямая речь: "Я думаю, что, прежде всего, господин Путин проигрывает, и он это знает. Он видит конечную точку как для его действий в Украине, так и для своего правления в России. И поэтому он все более отчаянно пытается удержаться и достичь хоть какого-то успеха. Поэтому проведение фейкового референдума в Луганске и Донецке и, возможно, в Херсоне - это попытка заставить более серьезно относиться к его угрозе применить ядерное оружие.

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Трудно представить, что он применит ядерное оружие в ходе вторжения на территорию Украины. Но если он аннексирует эти области и скажет, что "матушке России" угрожает опасность, то он думает, что мир, возможно, будет воспринимать это как более реальную угрозу.

Он пока не использует ядерное оружие. Мы всегда знали, что он способен на все, и он может его использовать. Мы знаем из наших исследований войны, что несколько единиц тактического ядерного оружия не изменят битву. Сотни - да. Но применение ядерного оружия - это шоковый эффект. Именно на это оно и рассчитано. И в данном случае угроза призвана шокировать западных союзников и заставить их не поддерживать Украину".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Владимир Зеленский считает, что угрозы России по применению ядерного оружия доказывают, что РФ не имеет права обладать ядерным оружием и должна быть изолирована от цивилизованного мира.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возможное использование РФ ядерного оружия не остановит Украину в обороне ее территорий.

Темы: ядерное оружиеСША
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