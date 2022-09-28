На південь від окупованого Мелітополя пролунали 8 вибухів – мер

Мер окупованого міста Мелітополь Запорізької області Іван Федоров повідомив про 8 гучних вибухів, які пролунали на південь від міста під вечір 28 вересня.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Жителі Мелітополя та Мелітопольського району повідомляють про 8 гучних вибухів у південному напрямку від Мелітополя".

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Деталі: Мер додав, що інформацію щодо вибухів уточнюють.

Передісторія:

25 вересня на півночі тимчасово окупованого росіянами Мелітополя Запорізької області вибухнула автівка.

24 вересня в Мелітополі теж пролунав вибух. Окупаційна адміністрація міста заявила, що це була спроба диверсії на електропідстанції, мовляв, спрацював саморобний вибуховий пристрій.