Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

На південь від окупованого Мелітополя пролунали 8 вибухів – мер

Ірина БалачукСереда, 28 вересня 2022, 18:26
Скриншот з google.maps

Мер окупованого міста Мелітополь Запорізької області Іван Федоров повідомив про 8 гучних вибухів, які  пролунали на південь від міста під вечір 28 вересня.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Жителі Мелітополя та Мелітопольського району повідомляють про 8 гучних вибухів у південному напрямку від Мелітополя".

Деталі: Мер додав, що інформацію щодо вибухів уточнюють.

Передісторія: 

  • 25 вересня на півночі тимчасово окупованого росіянами Мелітополя Запорізької області вибухнула автівка.
  • 24 вересня в Мелітополі теж пролунав вибух. Окупаційна адміністрація міста заявила, що це була спроба диверсії на електропідстанції, мовляв, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

 

Теми: Мелітопольокупаціявибух
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW прогнозує, що на Росію може чекати колапс під Лиманом

ЗСУ вдарили по 10 районах зосередження ворога – оперативне командування

США виділяють Україні військової допомоги на $1,1 млрд: у пакеті – 18 HIMARS

РосЗМІ поговорили з контрактником із Бучі: російські військові пиячили і вбивали чоловіків

Спроба Трухіна підкупити поліцію: НАБУ завершило розслідування

ЗМІ розкрили, які нові санкції проти Росії розглядають США і ЄС

Усі новини...
Мелітополь
"Референдум" у Мелітополі: людей змушують "голосувати" за родичів та сусідів – мер
В окупованому Мелітополі прогримів гучний вибух – мер
В окупованому Бердянську повідомляють про вибух в центрі міста
Останні новини
06:30
"Змінюють майбутнє": два українські міністри увійшли до рейтингу Time
05:51
У Росії намагалися спалити ще один військкомат
05:30
Швейцарські льодовики побили рекорди танення
04:28
ISW прогнозує, що на Росію може чекати колапс під Лиманом
03:30
Фінляндія обмежить право росіян на в’їзд до країни
02:30
У Чорному морі шторм посилює мінну небезпеку – ОК "Південь"
01:32
ЗСУ вдарили по 10 районах зосередження ворога – оперативне командування
00:58
За визволення Харківщини Зеленський нагородив 320 військових
00:28
"Ми абсолютно не причетні" – Пентагон про витоки газу на "Північних потоках"
00:04
Загинули відразу. Історія родини, яку росіяни вбили в Ізюмі
Усі новини...