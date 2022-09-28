К югу от оккупированного Мелитополя прогремели 8 взрывов – мэр
Среда, 28 сентября 2022, 18:26
Мэр оккупированного города Мелитополь Запорожской области Иван Федоров сообщил о 8 громких взрывах, которые прогремели к югу от города под вечер 28 сентября.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Жители Мелитополя и Мелитопольского района сообщают о 8 громких взрывах в южном направлении от Мелитополя".
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Детали: Мэр добавил, что информацию о взрывах уточняют.
Предыстория:
- 25 сентября на севере временно оккупированного россиянами Мелитополя Запорожской области взорвалась машина.
- 24 сентября в Мелитополе тоже прогремел взрыв. Оккупационная администрация города заявила, что это была попытка диверсии на электроподстанции, мол, сработало самодельное взрывное устройство.
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