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К югу от оккупированного Мелитополя прогремели 8 взрывов – мэр

Ирина БалачукСреда, 28 сентября 2022, 18:26
К югу от оккупированного Мелитополя прогремели 8 взрывов – мэр
Скриншот из google.maps

Мэр оккупированного города Мелитополь Запорожской области Иван Федоров сообщил о 8 громких взрывах, которые прогремели к югу от города под вечер 28 сентября.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Жители Мелитополя и Мелитопольского района сообщают о 8 громких взрывах в южном направлении от Мелитополя".

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Детали: Мэр добавил, что информацию о взрывах уточняют.

Предыстория: 

  • 25 сентября на севере временно оккупированного россиянами Мелитополя Запорожской области взорвалась машина.
  • 24 сентября в Мелитополе тоже прогремел взрыв. Оккупационная администрация города заявила, что это была попытка диверсии на электроподстанции, мол, сработало самодельное взрывное устройство.
     

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Темы: Мелитопольоккупациявзрыв
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