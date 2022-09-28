Кремль вирішив не поспішати з "приєднанням" окупованих територій України – росЗМІ

У Кремлі вирішили не поспішати з офіційним "приєднанням" окупованих територій України і повним закриттям кордонів – таке рішення ухвалили, щоб не злити росіян, незадоволених мобілізацією.

Джерело: "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента Росії

Деталі: За словами співрозмовників видання, у Кремлі вирішили "не квапити події", оскільки "піар-ефект від цього буде майже нульовий" на тлі мобілізації.

За словами джерел, "все і так буде приєднано, тільки без поспіху", а поки Кремль ще не зміг переконати росіян, що ці території в принципі потрібні Росії.

При цьому один зі співрозмовників "Медузи", близьких до Кремля, припустив, що зволікання з офіційним "приєднанням" територій може бути викликане тим, що російська влада хоче "залишити проміжок" для проведення переговорів щодо України із західними країнами.

За словами джерела, Путін вважає, що з президентом України Володимиром Зеленським розмовляти нема про що, оскільки він нібито керований із Заходу.

Пряма мова співрозмовника видання: "(У Кремлі – ред.) можуть запропонувати залишити за Росією Крим, території "ДНР" і "ЛНР" у фактичних кордонах. Херсонська і Запорізька області можуть стати визнаними Росією "державами", на території яких стоять російські війська. Це прийнятний (для російської влади – ред.) сценарій".

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Деталі: Незважаючи на це, за даними "Медузи", російські системні партії, зокрема "Единая Россия", вже готуються до відкриття відділень на анексованих територіях.

Також, за словами джерел, російська влада розглядає можливість відправити у відставку так званих глав "ДНР" Дениса Пушиліна і "ЛНР" Леоніда Пасічника. Пособники окупантів можуть стати сенаторами, а їхні посади перейдуть до російських чиновників.

Повідомляється, що на цій заміні наполягає перший заступник глави ОП, який курирує Донбас, Сергій Кирієнко.

Водночас видання підкреслює, що головною проблемою для Кремля зараз залишається невдоволення росіян мобілізацією. Повідомляється, що на замовлення Кремля вже провели на цю тему закрите соцопитування, і його результати владі не сподобалися.

Також наголошується, що Кремль, схоже, скоригував свої плани щодо введення повної заборони на виїзд з Росії чоловіків мобілізаційного віку. За словами співрозмовників видання, зараз виїжджає величезна кількість людей, а закрити кордони дуже складно, оскільки немає такої кількості зайвих силовиків.

Для довідки: 28 вересня окупаційні адміністрації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей відзвітували про остаточні підсумки "референдумів про приєднання до Росії".

Пособники окупантів намалювали дуже високу явку (від 76,8%) і дуже високий відсоток голосів "за" (від 87% до 98,4%) і одразу ж звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про прийняття захоплених регіонів до складу Росії.

Згідно з російським законодавством, для цього передбачена така процедура:

Росія має визнати Херсонську та Запорізьку області "незалежними державами", як на початку повномасштабного вторгнення зробили з так званими "ДНР" і "ЛНР".

потім Путін і очільники всіх "приєднуваних" територій мають підписати відповідні договори, які мають пройти експертизу Конституційного суду РФ;

після цього "приєднання" мають схвалити Держдума і Рада Федерації;

на останньому етапі своє ж рішення про анексію українських територій має фінально затвердити Путін.

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