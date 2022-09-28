Кремль решил не торопиться с "присоединением" оккупированных территорий Украины – росСМИ

В Кремле решили не торопиться с официальным "присоединением" оккупированных территорий Украины и полным закрытием границ – такое решение принято, чтобы не злить россиян, недовольных мобилизацией.

Источник: "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России

Детали: По словам собеседников издания, в Кремле решили "не торопить события", поскольку "пиар-эффект от этого будет почти нулевой" на фоне мобилизации.

По словам источников, "все и так будет присоединено, только без спешки", а пока Кремль не смог убедить россиян, что эти территории в принципе нужны России.

При этом один из собеседников "Медузы", близких к Кремлю, предположил, что промедление с официальным "присоединением" территорий может быть вызвано тем, что российские власти хотят "оставить зазор" для проведения переговоров по Украине с западными странами.

По словам источника, Путин считает, что с президентом Украины Владимиром Зеленским разговаривать не о чем, поскольку он якобы управляем с Запада.

Прямая речь собеседника издания: "(В Кремле – ред.) могут предложить оставить за Россией Крым, территории "ДНР" и "ЛНР" в фактических границах. Херсонская и Запорожская области могут стать признанными Россией "государствами", на территории которых стоят российские войска. Это приемлемый (для российских властей – ред.) сценарий".

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Детали: Несмотря на это, по данным "Медузы" российские системные партии, в частности "Единая Россия", уже готовятся к открытию отделений на аннексированных территориях.

Также, по словам источников, российские власти рассматривают возможность отправить в отставку так называемых глав "ДНР" Дениса Пушилина и "ЛНР" Леонида Пасечника. Пособники оккупантов могут стать сенаторами, а их посты перейдут к российским чиновникам.

Сообщается, что на этой замене настаивает первый заместитель главы АП, курирующий Донбасс, Сергей Кириенко.

Вместе с тем издание подчеркивает, что главной проблемой для Кремля сейчас остается недовольство россиян мобилизацией. Сообщается, что по заказу Кремля уже провели на эту тему закрытый соцопрос, и его результаты властям не понравились.

Также отмечается, что Кремль, похоже, скорректировал свои планы по поводу введения полного запрета на выезд из России мужчин мобилизационного возраста. По словам собеседников издания, сейчас выезжает огромное количество людей, а закрыть границы очень сложно, поскольку нет такого количества лишних силовиков.

Для справки: 28 сентября оккупационные администрации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей отчитались об окончательных итогах "референдумов о присоединении к России".

Пособники оккупантов нарисовали очень высокую явку (от 76,8%) и очень высокий процент голосов за (от 87% до 98,4%) и сразу же обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о принятии захваченных регионов в состав России.

Согласно российскому законодательству для этого предусмотрена следующая процедура:

Россия должна признать Херсонскую и Запорожскую области "независимыми государствами", как в начале полномасштабного вторжения сделали с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

потом Путин и главы всех "присоединяемых" территорий должны подписать соответствующие договоры, которые должны пройти экспертизу Конституционного суда РФ;

после этого "присоединение" должны одобрить Госдума и Совет Федерации;

на последнем этапе свое же решение об аннексии украинских территорий должен финально заверить Путин.

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