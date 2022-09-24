РФ планує "приєднати" окуповані території 30 вересня – росЗМІ

Росія може заявити про "приєднання" окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 30 вересня.

Джерело: російські пропагандистські агентства ТАСС і РИА Новости з посиланням на джерела

Деталі: Як повідомило ТАСС джерело в Держдумі, так звана процедура входження окупованих територій до складу Росії може відбутися 30 вересня.

Законопроєкти про входження окупованих територій до РФ можуть внести до Держдуми ввечері 28 вересня, повідомило джерело. За його ж інформацією, законопроєкти можуть бути розглянуті на позачерговому засіданні 29 вересня.

У свою чергу, РИА Новости повідомляє з посиланням на джерело в російському парламенті, що президент Росії Володимир Путін може виступити з посланням до Федеральних зборів 30 вересня.

"Буде протокольний захід 30 вересня", - розповів співрозмовник агентства, зазначивши, що за рівнем його організації можна припустити присутність на ньому першої особи. Джерело не виключило, що цього дня президент виступить із посланням до Федеральних зборів.

Крім того, як повідомило джерело РИА Новости, Рада Федерації 29 вересня може розглянути договір і закон про так зване "входження до складу Росії нових суб'єктів".

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Що передувало: Раніше російське видання "Верстка" повідомило, що звернення Путіна до Федеральних зборів 30 вересня буде проведено за аналогією з 2014 роком, коли Росія незаконно анексувала Крим.

Це означає, що депутатів і сенаторів, найімовірніше, зберуть у Георгіївській залі Кремля, Путін звернеться до них за підсумками проведених "референдумів" на окупованих територіях, потім має бути підписання "договору" про "приєднання" цих територій. Можливий також варіант, що Путін приїде в Держдуму.

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