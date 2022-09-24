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РФ планує "приєднати" окуповані території 30 вересня – росЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 24 вересня 2022, 20:38
РФ планує приєднати окуповані території 30 вересня – росЗМІ
Володимир Путін, фото Getty Images

Росія може заявити про "приєднання" окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 30 вересня.

Джерело: російські пропагандистські агентства ТАСС і РИА Новости з посиланням на джерела

Деталі: Як повідомило ТАСС джерело в Держдумі, так звана процедура входження окупованих територій до складу Росії може відбутися 30 вересня.

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Законопроєкти про входження окупованих територій до РФ можуть внести до Держдуми ввечері 28 вересня, повідомило джерело. За його ж інформацією, законопроєкти можуть бути розглянуті на позачерговому засіданні 29 вересня.

У свою чергу, РИА Новости повідомляє з посиланням на джерело в російському парламенті, що президент Росії Володимир Путін може виступити з посланням до Федеральних зборів 30 вересня.

"Буде протокольний захід 30 вересня", - розповів співрозмовник агентства, зазначивши, що за рівнем його організації можна припустити присутність на ньому першої особи. Джерело не виключило, що цього дня президент виступить із посланням до Федеральних зборів.

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Крім того, як повідомило джерело РИА Новости, Рада Федерації 29 вересня може розглянути договір і закон про так зване "входження до складу Росії нових суб'єктів".

Що передувало: Раніше російське видання "Верстка" повідомило, що звернення Путіна до Федеральних зборів 30 вересня буде проведено за аналогією з 2014 роком, коли Росія незаконно анексувала Крим.

Це означає, що депутатів і сенаторів, найімовірніше, зберуть у Георгіївській залі Кремля, Путін звернеться до них за підсумками проведених "референдумів" на окупованих територіях, потім має бути підписання "договору" про "приєднання" цих територій. Можливий також варіант, що Путін приїде в Держдуму.

Передісторія:

  • 23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми"щодо приєднання до Росії.
  • В Офісі президента запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель. 

Теми: РосіяокупаціяПутін
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