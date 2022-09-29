У Росії намагалися спалити ще один військкомат

У російському Новосибірську в приміщення військового комісаріату кинули пляшки із запальною сумішшю.

Джерело: російський Интерфакс із посиланням на уряд регіону і військового комісара Новосибірської області Євгена Кудрявцева

Дослівно: "29 вересня о 6:25 (за місцевим часом – ред.) було здійснено спробу підпалити військовий комісаріат у Кіровському і Ленінському районах міста Новосибірська.

У два вікна були кинуті пляшки із запальною сумішшю, що спричинили загоряння площею 0,5 квадратного метра із зовнішнього боку, яке було оперативно ліквідовано".

Деталі: Зазначається, що майно і приміщення військкомату не постраждали, підозрюваного затримали, проводяться слідчі заходи.

Що передувало: 23 вересня повідомлялося, що від початку часткової мобілізації в Росії намагалися підпалити щонайменше п'ять військкоматів, також почастішали випадки пожеж в адміністративних будівлях.

25 вересня в Калінінградській і Ленінградській областях Росії, а також у Мордовії підпалили військкомати.