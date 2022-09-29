У Росії намагалися спалити ще один військкомат
У російському Новосибірську в приміщення військового комісаріату кинули пляшки із запальною сумішшю.
Джерело: російський Интерфакс із посиланням на уряд регіону і військового комісара Новосибірської області Євгена Кудрявцева
Дослівно: "29 вересня о 6:25 (за місцевим часом – ред.) було здійснено спробу підпалити військовий комісаріат у Кіровському і Ленінському районах міста Новосибірська.
У два вікна були кинуті пляшки із запальною сумішшю, що спричинили загоряння площею 0,5 квадратного метра із зовнішнього боку, яке було оперативно ліквідовано".
Деталі: Зазначається, що майно і приміщення військкомату не постраждали, підозрюваного затримали, проводяться слідчі заходи.
Що передувало: 23 вересня повідомлялося, що від початку часткової мобілізації в Росії намагалися підпалити щонайменше п'ять військкоматів, також почастішали випадки пожеж в адміністративних будівлях.
25 вересня в Калінінградській і Ленінградській областях Росії, а також у Мордовії підпалили військкомати.